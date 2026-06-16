México, nueva sede del Preolímpico de Baloncesto FIBA ​​2026

Redacción Deportes, 16 jun (EFE).- La ciudad mexicana de Guadalajara albergará el Torneo Preolímpico femenino de baloncesto FIBA ​​2026, que se celebrará del 17 al 23 de agosto, según informó este martes la FIBA.

La anfitriona México, Argentina, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda, Filipinas, Senegal y Sudán del Sur, las cuales no obtuvieron su clasificación al Mundial 2026, que se celebra del 4 al 13 de septiembre en Berlín (Alemania), pelearán para asegurar su presencia en el Preolímpico de febrero de 2028, previo a la gran cita de Los Ángeles 2028.

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Solo la ganadora de este campeonato clasificatorio obtendrá el pase seguro a esta fase previa en 2028.

México, como mejor equipo no clasificado del Ranking Mundial FIBA ​​Femenino del mismo continente, sustituirá a Colombia, que no podrá participar.

Así, en dicho torneo, que se celebrará de manera íntegra en el Arena Astros de Guadalajara, las ocho selecciones estarán divididas en dos grupos de cuatro.

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Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales, y el ganador de la final obtendrá su pase para los Torneos Preolímpicos Femeninos de la FIBA ​​2028.

La composición de los dos grupos se realizará mediante un sorteo en Mies (Suiza) el próximo 20 de junio.

Las naciones que no se clasifiquen en Guadalajara aún podrán reconducir su camino para estar en Los Ángeles 2028 ​​a través de sus respectivas Copas Continentales Femeninas de 2027.

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La ganadora de este Preolímpico 2026 se unirá al torneo 2028 junto a las finalistas del AfroBasket; los cuatro mejores equipos de la AmeriCup Femenina; los cuatro mejores de la Copa Asiática; y los cuatro mejores del EuroBasket.

Los 12 mejores equipos de los Torneos de Clasificación Olímpica Femenina de la FIBA ​​2028, incluyendo a Estados Unidos como país anfitrión (pendiente de la aprobación de la Junta Central de la FIBA) y al ganador del Mundial ​​2026, se clasificarán para Los Ángeles 2028. EFE

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