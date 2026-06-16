Red Alarm Phone: Las rutas migratorias son cada vez más peligrosas por las políticas la UE

Saúl García

Órzola (Lanzarote), 16 jun (EFE).- Alarm Phone es una red de activistas distribuidos entre Europa y África que alerta de pateras en peligro en el Mediterráneo y el Atlántico con el propósito de que no sigan produciéndose muertes en el mar. Veinte de sus colaboradores se encuentran estos días en Canarias para hacer balance de diez años de trabajo y denunciar las políticas europeas de fronteras.

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"Las rutas migratorias son cada vez más peligrosas por la política de visados de la Unión Europea", resume para EFE uno de sus miembros, Babacar Ndiaye, tras participar en una ofrenda floral en Lanzarote a las cinco personas que murieron al naufragar una patera hace justo cinco años en Órzola, en la costa norte de la isla.

Con él se encuentran veinte compañeros de España, Francia, Costa de Marfil, Senegal, Marruecos y Argelia que van a visitar esta semana Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y El Hierro para celebrar una serie de eventos memoriales a los que han llamado 'ConmemorAcción'.

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Su objetivo consiste en que no se olvide a las personas desaparecidas en las vías de migración irregular a Europa y en denunciar "las políticas responsables de sus muertes".

En Lanzarote, presentarán un libro que recopila los diez años de trabajo la ONG en la casa de José Saramago, junto con la Red de Solidaridad con las Personas Migrantes en esta isla.

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Ndiaye defiende el valor de este tipo de conmemoraciones. "Gran parte de la red la forman personas subsaharianas y era muy importante venir hoy aquí", señala en la costa de Órzola donde el 17 de junio de 2021 se hundió una patera con medio centenar de ocupantes.

Durante al acto, ha podido conocer a Iván, uno de los vecinos del pueblo que se lanzó al mar aquella noche para salvar a las personas que venían en la patera y consiguieron sacar del agua a la mayoría.

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Ndiaye cree que la Canaria es "una ruta ya antigua" y que si ahora llega menos gente (un 71 % menos, según el último dato oficial del Gobierno español), quizás sea por las políticas de externalización de fronteras, que empujan a los migrantes hacia vías aún más peligrosas.

"La cuestión central es la libertad de circulación y eso es lo que exigimos de la Unión Europea", argumenta.

Este activista considera a la Unión Europea responsable de las muertes que se producen en las rutas migratorias, en particular a su agencia de fronteras y costas, Frontex.

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"Los europeos pueden venir sin ningún tipo de visado a nuestros estados (en África) y, en cambio, nosotros no podemos venir a Europa. Aquí mismo, en las Islas Canarias, estamos en una tierra africana pero con políticas europeas", recuerda este activista.

Según explica Sabrina Lesage, otra de sus compañeras, la red de solidaridad de Alarm Phone abarca desde los países de salida hasta los de llegada, incluyendo los lugares de tránsito, donde tienen un teléfono operativo durante las 24 horas del día.

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Una parte de su trabajo es de sensibilización en los puntos de salida, para advertir de "los enormes riesgos" que corren quienes inician esas rutas e intentar, al menos, que el riesgo sea menor.

"Lo que pedimos es que las autoridades competentes hagan su trabajo, que primero es socorrer a las personas que están en dificultades y desembarcar a las personas en un lugar seguro", dice.

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En este sentido, Lesage destaca que Libia no es un lugar seguro y denuncia que se están produciendo "muchísimas 'pushback' (devoluciones en caliente) en esta zona”.

Babacar Ndiaye subraya que su propósito es disuadir a la gente que quiere exponerse a estas rutas migratorias o reducir los riesgos.

"Nosotros no animamos a la gente a hacer esas rutas. Son catastróficas, son extremadamente peligrosas y mortíferas, pero eso es por culpa de la política de los visados de la UE que hace imposible que la gente viaje de manera segura en un avión", recalca.

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Alega que su objetivo principal consiste en hacer valer el derecho fundamental de libertad de movimiento, "como hacen los ciudadanos europeos".

"Intentamos disuadir a la gente, pero sabemos que lo van a hace de todas maneras (tomar una patera), porque la política de visados no les deja otra forma", añade. EFE

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