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La salida en Alicante de la 'Ocean Race 2027', declarada Acontecimiento de Interés Público

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Redacción deportes, 16 jun (EFE).- La salida en Alicante en 2027 de la regata 'The Ocean Race' ha sido reconocida como 'Acontecimiento de Excepcional Interés Público' por el Consejo de Ministros, una decisión que le permite optar a un marco fiscal más favorable para atraer inversión privada.

En la práctica esto supone que, como en ediciones anteriores en las que también recibió este estatus, las empresas que colaboren con la prueba podrán acogerse a incentivos y deducciones por gastos de publicidad de proyección plurianual.

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La organización destacó en un comunicado que este reconocimiento se une a "una trayectoria de impacto ya contrastada" y afirmó que un estudio de PwC determinó que la salida de la edición 2022-23 generó 71,6 millones de euros de impacto en el PIB español, que supuso más de 1.200 empleos equivalentes a tiempo completo y que atrajo a más de 300.000 visitantes.

“Es una excelente noticia para todos. La declaración convierte a la salida desde Alicante en una oportunidad estratégica tanto a nivel público como privado", destacó Richard Brisius, presidente de la prueba, en declaraciones facilitadas por la organización.

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"Para las empresas, abre una vía de colaboración con ventajas fiscales relevantes a nivel de inversión, patrocinio y colaboración; para la ciudad y la Comunitat Valenciana, refuerza la capacidad de capitalizar la proyección internacional de una regata que tiene su hogar en Alicante desde 2008; y para The Ocean Race, consolida su posición como un evento deportivo global con capacidad real de generar retorno económico, reputacional, social y medioambiental”, añadió.

La regata partirá de Alicante el 17 de enero de 2027 y la salida estará precedida entre el 8 y el 17 de enero de un intenso programa de actividades deportivas y educativas para todos los públicos en el 'Ocean Live Park', un espacio de entrada libre en el puerto.

La primera etapa conectará Alicante con Auckland (Nueva Zelanda), un tramo de 14.000 millas náuticas, cerca de 26.000 kilómetros, que se convertirá en el tramo inicial más largo en los 53 años de historia de la regata.

Desde Auckland, la flota pondrá rumbo hacia Itajaí, en Brasil, y St. Pete-Clearwater, en Florida, Estados Unidos, antes de cruzar el Atlántico hasta Cascais, Portugal, y dirigirse por el Mediterráneo hacia la meta final en el Mar Rojo saudí. EFE

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