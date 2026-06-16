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La neerlandesa Beerensteyn firma con el Real Madrid hasta el 2030

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Madrid, 16 jun (EFE).- La delantera neerlandesa Lineth Beerensteyn se convirtió este martes en la nueva jugadora del Real Madrid, con el que firma para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, según informó el club blanco.

Internacional con Países Bajos, ganó la Eurocopa de 2017. Asimismo, en las categorías inferiores de la 'Orange' ganó una 29 sub-19.

Con amplia experiencia en su carrera, conquistó dos Copas de Holanda con el ADO Den Haag, antes de firmar con el Twente en 2016.

En 2017 firmó por el Bayern de Múnich, donde ganó una Bundesliga. Tras cinco temporadas en el conjunto germano, jugó dos años en la Juventus, en los que levantó una Copa y una Supercopa de Italia.

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En 2024 regresó a Alemania para firmar por el Wolfsburgo, donde fue la máxima goleadora de la competición en su primera temporada.

"Lo más importante para venir al Real Madrid fue el 'feeling' y los planes que tiene el club. El Real Madrid quiere seguir creciendo y yo quiero formar parte de eso. Creo que puedo ser una jugadora muy importante para el equipo", indicó Beerensteyn a los medios del club.

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La extremo de 29 años se convierte así en el tercer fichaje del conjunto 'merengue' este verano, tras las llegadas de la alemana Senss y la portuguesa Andreia Jacinto.

"Tengo muchas ganas de empezar en este club", concluyó. EFE

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