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Gobierno autoriza a Cataluña 3.185 millones en endeudamiento para el control del déficit

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Madrid, 16 jun (EFE).- El Consejo de Ministros ha autorizado este martes a Cataluña a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por un importe máximo de 3.185,8 millones de euros, que se destinan al control del déficit de la comunidad y que incluye también las operaciones de entes públicos dependientes de la Generalitat.

Indica el Gobierno en la referencia del Consejo de Ministros que la autorización se efectúa "en cumplimiento" de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

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El Gobierno aclara que la comunidad solicitó autorización para "formalizar operaciones de deuda a corto plazo" por dicho importe y que se destinarán a atender los vencimientos de deuda del último semestre de 2026, así como a formalizar nuevas operaciones hasta final de año.

Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde en otro acuerdo a Baleares para que formalice operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 450 millones.EFE

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