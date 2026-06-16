Exigen a la propiedad del hotel incendiado en Málaga quitar forjados de madera afectados

Málaga, 16 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Málaga ha impuesto nuevas medidas cautelares a la propiedad del edificio afectado por el incendio del hotel que ardió el 25 de mayo y que obligó a desalojar a más de un centenar de clientes, como retirar tramos del forjado de madera para finalizar la extinción.

Este miércoles se procederá a la retirada de tramos de forjado de madera de la cubierta que están afectados por el fuego en el establecimiento, el Ibis Málaga Centro, ubicado en el número 3 de Pasillo de Guimbarda (distrito Centro), que sigue controlado y prácticamente extinguido.

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A las medidas requeridas los pasados 27 de mayo y 5 de junio se une esta otra, que consiste en la retirada de tramos de forjado que continúan afectados por el fuego, para facilitar y finalizar las labores de extinción.

Para la ejecución se hace necesario emplear un equipo de obra dotado de un brazo de 29 metros, provisto de pinzas y cizalla, que permitirá actuar sobre la cubierta, trabajos que tienen un plazo estimado de una semana.

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La actuación se extenderá a lo largo de toda la cubierta, de un extremo a otro, de acuerdo a las pautas e indicaciones de los bomberos, pero limitado exclusivamente a las zonas afectadas por el fuego, sin intervenir sobre el resto.

Tras la primera visita de inspección el 27 de mayo, para asegurar la seguridad exterior, evitar entrada de personal ajeno y establecer medidas para garantizar el acceso seguro al resto del inmueble para inspecciones del estado de todo el edificio, se requirió a la propiedad adoptar otras medidas cautelares.

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Se trataba del vallado perimetral del edificio para impedir daños a terceros por caídas de material a la vía pública, tapiado de huecos de fachada para evitar el acceso al interior y permitir sólo la entrada a personal técnico autorizado, desescombro del bajo de la zona sur y apuntalamiento de la estructura conforme se desescombre el inmueble.

Un camión pluma, con colaboración de los bomberos, retiró el sistema de climatización ubicado en la cubierta para evitar desprendimientos de fragmentos del material.

El fuego, que no causó daños personales y se reavivó en varias ocasiones, se originó en la planta baja, en un restaurante independiente del hotel.

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Las mediciones de las estaciones más cercanas al hotel revelan que el fuego no alteró el estado de la calidad del aire en el entorno, según el Consistorio.

La integración de las pruebas físicas recopiladas dictamina que la mayor parte de variaciones observadas durante las últimas semanas respondieron a la evolución habitual de la contaminación urbana o a intrusiones de polvo sahariano, y el efecto del incendio quedó reducido a un evento menor sin consecuencias ambientales para la salud pública de la zona. EFE

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