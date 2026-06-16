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El PP recurrirá la decisión de la Mesa del Congreso de vetar su enmienda sobre elecciones

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Madrid, 16 jun (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha anunciado este martes que su partido va a presentar un escrito de reconsideración de la decisión de la Mesa del Congreso de no admitir las enmiendas presentadas por el PP y Junts en las que pedían un adelanto electoral.

A su entrada al Congreso antes del comienzo del pleno de este martes, Muñoz ha dicho a la prensa que ante la decisión "arbitraria" de la Mesa, también se reservan "acciones jurídicas".

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La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, no ha admitido las enmiendas presentadas por PP y Junts para que la cámara inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un adelanto electoral al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo.

Según han informado a EFE fuentes parlamentarias, la Constitución es clara sobre esta potestad del presidente del Gobierno, por lo que toda iniciativa que vaya en ese sentido, aunque sea de manera "encubierta", va contra la carta magna.

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Para Muñoz, esta decisión demuestra que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, no trabaja para el Parlamento ni para los españoles, sino para Pedro Sánchez y también que el PSOE "tiene miedo de que este Parlamento vote".

Con la enmienda, el PP no está diciendo que se disuelvan las Cortes, ha precisado, sino que insta al presidente Sánchez a que en el uso de sus facultades lo haga.

Por lo tanto, lo planteado "no es contrario" a lo que establece el Parlamento, que "se pasa el día instando al Gobierno a hacer cosas para las que el Parlamento no tiene competencias, pero el Gobierno sí", ha agregado la portavoz del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

La popular ha añadido que, pese a que el Gobierno quiere "ganar tiempo" ,es "plenamente consciente" de que no tienen mayoría, de que esta legislatura ha llegado a su fin y de que lo único que hacen es "respirar un poquito más de soplos de aire, pero que el fin está ya muy cerca".

Preguntada por si el intento de Junts y PP de presentar enmiendas para pedir elecciones acerca a ambos partidos con el fin de negociar una hipotética moción de censura, Muñoz se ha limitado a responder que lo sucedido "debería acercar a todos los demócratas, a todos los que consideran que esta legislatura no tiene ya ningún pase". EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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