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Vox apuesta por un pacto rápido en Andalucía con la priordad nacional "intocable"

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Madrid, 15 jun (EFE).- Vox apuesta por un pacto rápido con el PP para la formación de gobierno en Andalucía, en el que el criterio de 'prioridad nacional' para el acceso a las ayudas y servicios públicos sea "intocable" y en términos idénticos a los incluidos en los acuerdos previos de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El partido de Santiago Abascal entiende que los populares no tienen excusa para dilatar las negociaciones una vez acabado el ciclo electoral autonómico, según fuentes de la formación, que creen que al estar liberados de la presión de nuevos comicios, las conversaciones entre ambos partidos "deberían ir rápido".

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Las mismas fuentes han advertido además de que en ningún caso Vox renunciará a la 'prioridad nacional' y ha admitido que están abiertos a cualquier fórmula de gobierno.

De este modo, podrían tanto entrar como quedarse fuera del nuevo ejecutivo del popular Juanma Moreno o, incluso, quedarse con algún cargo de rango intermedio, como una viceconsejería o una dirección general.

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"Todo está abierto", han subrayado las fuentes, que han incidido en que la negociación aún está en su fase inicial y en que lo primero será acordar las políticas, su presupuesto y plazo de ejecución.

En el mismo sentido se han pronunciado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, en la habitual rueda de prensa de los lunes tras la reunión del Comité de Acción Política del partido, en la que ha asegurado que la negociación "va despacio, pero va bien".

Ha incidido en que la 'prioridad nacional' es una "obligación" para llegar a un acuerdo, como, según han puntualizado, ya sabe el PP. "Somos muy de sota, caballo y rey", ha afirmado.

El portavoz también ha hablado de los casos de supuesta corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE y ha afirmado que España y Europa viven esta semana "un cambio de época".

"En Europa los patriotas empujan para recuperar las fronteras; en España el socialismo corrupto se sienta ante los jueces", ha dicho en alusión al pacto europeo migración y asilo, la declaración como investigado del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez del caso Plus Ultra y la citación judicial la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.

Para Fúster, cuyo partido ha presentado una querella contra Zapatero por delito contra la hacienda pública y contrabando de joyas, Sánchez ya no puede decir que no sabía nada ni que él "no es el X" del régimen "corrupto" en el que, según el portavoz, se ha convertido su Gobierno.

Finalmente, ha celebrado el acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra al afirmar que "toda paz que evite muertes, rebaje la tensión en Oriente Medio y proteja la seguridad de Occidente es una buena noticia". EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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