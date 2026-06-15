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Más de 1.500 españoles animan la previa con una marcha hasta el estadio

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Atlanta (EE.UU.) 15 jun (EFE).- Más de 1.500 aficionados españoles animaron la previa del debut de la selección española en el Mundial este 15 de junio contra Cabo Verde con una marcha desde la ‘Casa de España’ hacia el estadio de Atlanta, sede del partido.

Una iniciativa promovida por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que tuvo buena acogida entre los aficionados españoles que calentaron el ambiente desde ‘Casa de España’, a 15 minutos andando del estadio.

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Ataviados con los colores de la selección española, banderas y globos de la Copa del Mundo, los aficionados llevaron una marcha hacia el estadio escoltados por la policía local.

Aficionados residentes en Estados Unidos y otros que viajaron desde España, entre 1.500 y 2.000, según fuentes de la RFEF, presenciarán el debut en el Mundial ante Cabo Verde con un objetivo en mente, conseguir la segunda estrella de campeona del mundo 16 años después de la primera, en Sudáfrica 2010. EFE

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