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Rubén Albés, nuevo entrenador del Leganés para la próxima temporada

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Madrid, 15 jun (EFE).- El CD Leganés confirmó a Rubén Albés como su nuevo técnico para la próxima temporada, la 2026/2027, según anunció este lunes en un comunicado.

El técnico gallego, de 41 años, ocupará el lugar en el banquillo que dejó Igor Oca, convirtiéndose en uno de los primeros fichajes del recién nombrado presidente de la entidad pepinera, Eduardo Cosín.

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"El C.D. Leganés alcanzó este lunes un acuerdo con Rubén Albés para que el entrenador gallego se convierta en nuevo técnico pepinero para la temporada 2026/27. Albés, con amplia experiencia en nuestro fútbol a pesar de su juventud, será el nuevo inquilino del banquillo blanquiazul", informó el equipo madrileño en un comunicado.

Albés, que dirigirá al 'Lega' en LaLiga Hypermotion, segunda máxima categoría del fútbol español, ya tiene experiencia tras pasar por los banquillos del Celta de Vigo, Lugo, Albacete o Sporting de Gijón, entre otros. Su último trabajo fue en el Umm Salal S.C. de la liga de Catar la pasada temporada.

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Como detalló el club, este martes por la tarde será presentado en el Estadio Ontime Butarque.

Junto a él, llegan para formar parte de su cuerpo técnico Toni Madrigal, como segundo entrenador; Iván Cabezudo, como analista; y Aníbal González, como preparador físico.

A principios del mes de junio, el grupo internacional de inversión especializado en deporte y tecnología, 885 Capital, formalizó la adquisición del 84,214 % del capital social del Leganés, y nombró a Eduardo Cosín, antiguo vicepresidente ejecutivo, como el nuevo presidente del equipo madrileño. EFE

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