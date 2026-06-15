Un año y medio de cárcel por matar a los que fueron a su finca a por droga en Málaga

Málaga, 15 jun (EFE).- La Audiencia de Málaga ha condenado a dos penas de un año y medio por cada víctima al hombre que mató en 2009 a dos hombres de nacionalidad colombiana que entraron en su finca de Alhaurín de la Torre (Málaga) para sustraer una importante cantidad de droga que ellos creían que estaba guardada en la vivienda.

El condenado es el exmarido de Lucía Garrido, por cuya muerte -un año antes de estos hechos- ya fue condenado previamente. La mujer fue hallada flotando con golpes y con un corte en la yugular en la piscina de la finca.

PUBLICIDAD

La Audiencia le ha condenado ahora a un año y medio de prisión por el homicidio de cada uno de los hombres colombianos, aunque aplica la eximente incompleta de legítima defensa, la atenuante de la confesión y la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

El suceso se produjo en abril de 2009, cuando M.A.H. estaba en la finca y, sobre las 22:00 horas, las dos víctimas, con un grupo de personas y armas de fuego, acudieron a la vivienda con la intención de sustraer "una importante cantidad de droga".

PUBLICIDAD

Unas catorce personas con fusiles, pistolas y revólveres llegaron a la finca. Dos de ellos entraron mientras el resto esperaba fuera, aunque el condenado ya sabía que esa noche iban a asaltar la vivienda y estaba "preparado" con al menos dos escopetas.

En el jardín se produjo un intercambio de disparos, en el que el ahora condenado mató a los dos hombres.

La Audiencia considera que actuó "en legítima defensa" ante la posibilidad de perder la vida y considera que la respuesta fue "proporcional", aunque sí entiende que podría haber evitado los disparos porque esperaba un asalto a su finca.

PUBLICIDAD

El tribunal no duda de que es "claramente" legítima defensa y señala en la sentencia que aunque en el juicio ha "sobrevolado la idea" de que, al estar supuestamente custodiando droga, parece que debía asumir los riesgos y "poco menos que dejarse matar", la apreciación es "claramente errónea".

La Fiscalía ha mantenido durante toda la vista oral que los hechos son constitutivos de dos delitos de homicidio pero estimaba la eximente completa de legítima defensa y no pedía prisión para el acusado. EFE

PUBLICIDAD