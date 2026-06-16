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Del "teníamos que ganarlo" de Bielsa al "frustrados nos vamos" de Valverde

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Redacción Deportes, 15 jun (EFE).- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, no pudo ocultar su enfado con el empate 1-1 de este lunes en Miami con Arabia Saudí en el comienzo de la andadura de ambos países en el Mundial y concluyó que, pese a la recuperación del equipo tras estar en desventaja, el objetivo era ganar.

"El partido teníamos que ganarlo", enfatizó el técnico de la Celeste sin dar atención a la considerable mejoría que presentó su equipo a partir del segundo tiempo.

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Federico Valverde, compartió el malestar por el resultado, pero elogió la recuperación anímica del equipo para cambiar la historia del encuentro que cerró la primera jornada del Grupo H, con cuádruple empate tras el 0-0 de España y Cabo Verde.

"Frustrados nos vamos pero, como capitán, muy feliz con el trabajo de los compañeros", expresó el extremo del Real Madrid.

El delantero del Real Oviedo Federico Viña admitió su "calentura" (enfado) al final del partido debido a las múltiples oportunidades de gol generadas frente a la portería de los Halcones Verdes.

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"Siento calentura al final porque salimos a buscar el gol de la victoria, tuvimos muchas oportunidades, pero no lo conseguimos", declaró.

El extremo izquierdo del Sporting portugués Maxi Araújo, anotador en el minuto 80 del gol que neutralizó la ventaja obtenida por Abdulelah Al Amri en el 41, admitió que los uruguayos sabían que el rival de hoy jugaba muy bien al contragolpe.

"El partido fue muy parejo y que todos los debuts son difíciles, pero merecíamos un poco más", afirmó Araújo, para quien su primer gol en un Mundial "llegó un poco tarde". EFE

(foto)

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