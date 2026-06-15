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Pape Thiaw lamenta las medidas prohibitivas de visado de EEUU para aficionados senegaleses

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East Rutherford (EE.UU.), 15 jun (EFE).- El entrenador de la selección senegalesa, Pape Thiaw, aseguró este lunes que es una "lástima" para su selección no poder contar con sus aficionados venidos de Senegal por las prohibiciones de visados de Estados Unidos.

"Es algo político, yo me limito al deporte. Lamentablemente no podemos contar con nuestros aficionados de Senegal, que nos impulsan en momentos difíciles", expresó Thiaw en la rueda de prensa previa al estreno de Senegal ante Francia en Nueva Jersey.

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"Aquí hay una comunidad senegalesa importante", agregó el entrenador del equipo senegalés, que se tendrá que conformar con el apoyo de los inmigrantes senegaleses que viven en el país, algunos de ellos instalados en el pequeño barrio de Little Senegal en Harlem (Nueva York).

Estados Unidos vetó la mayoría de visas a los aficionados senegales que quisieron viajar desde el país africano al Mundial, mientras que al resto les requirió fianzas de visado con un coste de entre 5.000 y 15.000 dólares.

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Thiaw también habló sobre el conflicto de la final de la Copa África. Su equipo ganó el partido sobre el terreno de juego tras quejarse de varias polémicas arbitrales a favor de Marruecos, que fue finalmente proclamado ganador del torneo en los despachos.

"Para mí somos campeones de África. Todos saben lo que sucedió. En redes sociales no se ve todo lo que realmente sucedió, pero ese torneo ya es pasado para nosotros, no miramos el periódico de ayer", aseveró el técnico senegalés.

Senegal ya venció a Francia en la fase de grupos del Mundial de Corea y Japón 2002, y Thiaw formaba parte de aquella plantilla.

"Tienen jugadores de clase mundial, pero nosotros también", señaló Thiaw, que cuenta con futbolistas de la talla de Kalidou Koulibaly o Sadio Mané.

Otro de los más destacados es el centrocampista Pape Gueye. El medio del Villarreal fue nombrado mejor jugador africano de esta temporada en la Liga española, además de marcar el único gol de la final de Copa África, en la que fue elegido MVP del partido.

"Gueye es muy importante en la selección. Lo quiero felicitar públicamente, fue de los mejores de la Copa África y anotó el gol en la final. Tiene cualidades excelentes y le necesitamos en torneos así", explicó Thiaw. EFE

(foto)

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