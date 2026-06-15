Lucas Ahijado se despide del Real Oviedo tras toda la vida en el club azul

Oviedo, 15 jun (EFE).- El Real Oviedo y Lucas Ahijado no llegaron a un acuerdo para la renovación del futbolista ovetense y el canterano, tras toda una vida en el club azul, se ha despedido con una carta publicada en las redes sociales.

"Llegué aquí siendo un niño sin saber muy bien lo que era el fútbol de verdad, sin saber que este lugar sería el más importante de mi vida. Empecé desde abajo, como todos. Entrené cuando llovía, me quedé haciendo frío, continué cuando nadie miraba. Peldaño a peldaño, sin saltarme ninguno", señala el canterano carbayón en su carta de despedida.

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Lucas, que se va con 31 años casi dos décadas después de llegar a la cantera del Real Oviedo, asegura que no tiene palabras "para explicar lo que se siente en este momento", recuerda que "una casa nunca se olvida" y da las gracias a la afición azul por haberle hecho sentir "el futbolista más afortunado del mundo".

El lateral derecho debutó siendo juvenil y en la temporada 19/20 ascendió a un primer equipo en el que ha estado siete temporadas consecutivas.

Lucas Ahijado se va del Oviedo tras disputar 176 encuentros oficiales con la camiseta carbayona, y en concreto diecisiete en la 25/26, curso en el que los azules compitieron en Primera División.

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La no renovación del futbolista hace que solo la continuidad del capitán, Santi Cazorla, que todavía no ha dicho si continúa una temporada más o se retira, puede impedir que la plantilla del Real Oviedo no tenga un solo canterano oviedista en la plantilla del primer equipo la próxima temporada.

El Real Oviedo ya trabaja en fichar al sustituto de Lucas Ahijado en el lateral derecho y tiene muy encaminado a Aisar Ahmed, lateral ceutí de 24 años que lleva cinco años en el Ceuta y que el curso pasado fue un futbolista clave en el buen hacer del club caballa en su vuelta a la Segunda División. EFE

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