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Competencia investiga un posible cártel en el suministro de sueros hospitalarios

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Madrid, 15 jun (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación para esclarecer si se han producido acuerdos para fijar precios de sueros hospitalarios y productos de nutrición parenteral, así como posibles repartos de clientes y adjudicaciones entre empresas del sector.

"Estas prácticas se habrían producido en licitaciones convocadas por hospitales públicos y privados, organismos autonómicos de agregación de demanda de compra sanitaria o consejerías de sanidad autonómicas para el suministro de sueros hospitalarios y productos de nutrición parenteral", ha advertido la CNMC en un comunicado.

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Dentro de su investigación, la CNMC llevó a cabo inspecciones en las oficinas de varias compañías que operan en este ámbito entre los días 9 y 12 de junio, visitas que "constituyen una fase preliminar antes de decidir si se abre un expediente sancionador" sin que supongan un pronunciamiento previo sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de las entidades investigadas.

Competencia recuerda que los pactos entre competidores están tipificados como una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y pueden acarrear sanciones de hasta el 10 por ciento del volumen de negocio global de las compañías implicadas.

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La CNMC dispone del Programa de clemencia por el que las empresas y asociaciones que integran un cártel pueden obtener la exención total del pago de la multa si facilitan pruebas que permitan descubrirlo.

Asimismo, las compañías que colaboren aportando información de valor relevante una vez iniciada la investigación pueden beneficiarse de una reducción proporcional de la sanción económica.

Las empresas que solicitan acogerse a la clemencia quedan exentas de la prohibición de contratar con la Administración pública recogida en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para quienes sean sancionados por infracciones graves de falseamiento de la competencia.

Además, la CNMC cuenta con una herramienta online de colaboración ciudadana para la detección de cárteles, el Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA), que hace posible comunicar, de forma totalmente anónima, prácticas anticompetitivas como acuerdos entre empresas para fijar precios u otras condiciones comerciales, o para repartirse mercados, clientes o concursos públicos. EFE

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