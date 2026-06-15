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El PSOE pide respetar el aplazamiento de la declaración de Zapatero y confía en que el expresidente "entrará a todo"

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La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha pedido este lunes respeto por el aplazamiento de su declaración solicitado a la Audiencia Nacional por José Luis Rodríguez Zapatero en lo relativo al asunto de las joyas encontradas en su despacho y ha mostrado su confianza en que el expresidente dará explicaciones detalladas y "entrará a todo".

Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' que en su declaración prevista para este miércoles como investigado sólo se le interrogue respecto a su presunto papel en el rescate de la aerolínea, pero no sobre las joyas intervenidas en su despacho, ya que considera necesario más tiempo para poder preparar su defensa.

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En rueda de prensa desde Ferraz, Torró ha comenzado apuntando que el partido cree en la "inocencia" de Zapatero, para el que ha pedido "respeto" con su petición de aplazamiento. "Hay que respetarle a él y respetar los tiempos de la justicia", ha insistido.

La dirigente socialista ha señalado el partido confía en que Zapatero dará explicaciones "de todos los aspectos" a la Justicia tanto en lo que concierne a la causa principal del caso 'Plus Ultra' como la pieza separada de las joyas que se le han incautado por valor de 1,3 millones de euros. "Entrará a todo", ha aseverado.

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Torró ha asegurado que el PSOE afronta "con total tranquilidad" esta semana judicial, que comienza con la declaración de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que continúa con la declaración de Zapatero por el causa principal del caso Plus Ultra y que podría acabar con la sentencia del exministro José Luis Ábalos.

ZAPATERO ESTÁ "FUERTE" La secretaria de Organización del PSOE ha dicho sobre Gómez, en concreto, que admira su "fortaleza y templanza" ante un caso judicial contra "una persona inocente" y ha subrayado que tiene todo su apoyo y el del partido.

Y sobre la declaración de Zapatero de esta semana, ha comentado que el partido tiene "muchas ganas" de poderlo escuchar porque saben de antemano que "entrará a cada uno de los temas" que le plantee la Justicia. Fuentes socialistas han apuntado después que han podido hablar con el expresidente socialista y que está "como es él, fuerte".

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EuropaPress

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