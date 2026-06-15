Ignacio Suárez deja el Huesca y jugará en el Atlético Valladolid las dos próximas campañas

Valladolid, 15 jun (EFE).- El Atlético Valladolid ha fichado al central Ignacio Suárez, procedente del Huesca, para las dos próximas temporadas en las que compartirá posición con Alejandro Pisonero y otra de las incorporaciones del conjunto azulón, Álex Colón, según confirmó este lunes el club pucelano.

Suárez ha sido semifinalista de la reciente Copa del Rey y hasta la fecha ha disputado 109 partidos en Asobal repartidos en cuatro campañas, todas con el club aragonés, con el que ha marcado casi trescientos goles (287), ha informado el club vallisoletano en una nota de prensa.

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Suárez, de 1,81 de estatura y 27 años, se formó en las categorías inferiores del Escolapios de Bilbao para, en su segundo año como juvenil, incorporarse al Trapagaran Eskubaloia, con el que consiguió el ascenso desde Primera Nacional a División de Honor Plata, en su tercera temporada allí.

Ya en la temporada 2021-2022 fichó por el UBU San Pablo Burgos, también de la División de Honor Plata, para pasar al Bada Huesca y competir en la Liga Asobal, si bien en esta última campaña el cuadro oscense terminó descendiendo de categoría.

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Según explicó el nuevo jugador del Recoletas, tras la delicada situación del descenso con Huesca, apareció la opción de Valladolid y, desde el primer contacto, sintió la "confianza e interés" que el club tenía en él, lo que resultó determinante para tomar su decisión.

"Además es un proyecto consolidado en Asobal, con ambición y ganas de seguir creciendo, y creo que es una gran oportunidad que me han dado para dar un paso adelante en mi carrera, seguir mejorando y estoy muy ilusionado por formar parte de este nuevo proyecto", aseguró.

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El central piensa que puede aportar para que el cuadro vallisoletano pueda seguir subiendo escalones en lo deportivo: "Desde la posición de central puedo ayudar al equipo a generar ocasiones ofensivas positivas a través de mi juego con el pivote, siendo vertical en el uno contra uno, y creando situaciones de lanzamiento", dijo.

Por su parte, el entrenador del Valladolid, Alejandro Pisonero, señaló que "Ignacio Suárez es un jugador hace tiempo ya pretendido por la dirección técnica del club, que finalmente va a estar en Valladolid".

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"Es un jugador de 27 años, ya con cierta dosis de experiencia y de liderazgo, principalmente en Huesca, con muchísimos minutos de calidad y momentos de juego realmente buenos. Es físicamente duro, con muy buen uno contra uno y lanzamiento a media distancia", analizó.

Además, cree que va a "desarrollar completamente su madurez y darle sentido táctico, que es lo que más puede tener en su potencial de juego" y, a partir de ahí, confía en que ese desarrollo le haga crecer al jugador, individualmente, y también al equipo, especialmente en ataque", concluyó. EFE

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