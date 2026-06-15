Los estadounidenses James Web III Xavier Castañeda no seguirán en el Unicaja

Málaga, 15 jun (EFE).- El ala-pívot James Webb III y el base Xavier Castañeda, ambos estadounidenses, no continuarán en el Unicaja la próxima temporada, informó este lunes el club español.

Web III y el Unicaja han decidido "de mutuo acuerdo" la rescisión del año de contrato que le restaba al jugador, indicó en un comunicado la entidad malagueña, que precisó que el club ha descartado ampliar su vinculación con Castañeda, cedido en los últimos meses al MoraBanc Andorra y con el que logró la permanencia en la Liga Endesa.

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En el caso del exterior estadounidense nacionalizado bosnio, el Unicaja explicó que ha decidido "no ejercer la opción" que estipulaba su contrato para prorrogarlo por "una temporada adicional", por lo que queda "desvinculado del equipo".

"Desde Unicaja Baloncesto queremos agradecer la profesionalidad de ambos jugadores y les deseamos mucha suerte a nivel personal y profesional", señaló el club cajista.

Por el momento, sin embargo, se mantiene la incógnita sobre el futuro de otros integrantes de la plantilla, como el alero Jonathan Barreiro, ya que tanto el Unicaja

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como el jugador se han dado unos días de reflexión para conocer si acepta la renovación o abandona el club. EFE

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