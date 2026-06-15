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Levantado secreto de sumario de pieza caso Leire que investiga préstamo a Tubos Reunidos

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Madrid, 15 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha levantado el secreto de sumario de la pieza separa que investiga una trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno que, entre otros asuntos, incluye el pago de una comisión por la ayuda recibida por Tubos Reunidos.

En un auto fechado este lunes, el magistrado explica que el pasado 1 de junio acordó el levantamiento parcial del secreto de las actuaciones excepto en lo relativo a esta pieza, que ahora ha decidido levantar tras haber llevado a cabo varias diligencias.

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El pasado viernes, el consejero independiente de Tubos Reunidos Jesús Pérez Rodríguez Urrutia presentó su dimisión vinculando su marcha a la entrada en concurso de acreedores de la empresa, si bien tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Unidad Central Operativa (UCO) sostienen que desempeñó un papel muy relevante en el préstamo de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a la empresa.

Existen indicios, según el informe de Anticorrupcion, de que el grupo denominado Hirurok (Nosotros tres, en eusquera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros" a través de la empresa Mediaciones Martínez.

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La UCO cree que Leire Díez y Vicente Fernández "propusieron acudir" a Santos Cerdán y Antxon Alonso (empresario al que los investigadores consideran socio del exdirigente socialista) para "impulsar" la ayuda cuando esta estaba bloqueada, y sospecha que el grupo Hirurok intermedió con "algún miembro del Partido Nacionalista Vasco", lo que "podría haber contribuido" a que la ayuda llegase a término.

Los investigadores también han identificado "una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025" para conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la que podría haber participado Cerdán.

El sumario refleja una reunión entre Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos el 13 de noviembre de 2024 en el despacho que el exsecretario de Organización socialista tenía en la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, en Madrid.

"Reunión Tubos Reunidos" es una de las anotaciones que aparece en una libreta azul de notas incautada a Leire Díez y que obra en el sumario.

"Con razón de esta operativa", dice la UCO, Vicente Fernández "habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos".

Los agentes sospechan asimismo que en un periodo en el que todavía no se había producido el nombramiento de un nuevo presidente de la SEPI, Vicente Fernández "habría continuado de facto actuando como tal", y han constatado "su asistencia a reuniones en representación de este organismo público ante terceros, el acceso a información interna, la toma de decisiones o la impartición de instrucciones".

Para la Fiscalía Anticorrupción, existen indicios fundados de irregularidades en otras cuatro operaciones vinculadas con empresas públicas, además de Tubos Reunidos: Mercasa; Enusa; Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia. EFE

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