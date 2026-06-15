Jorge Sáenz llega a Gijón para ser el segundo fichaje del Sporting

Gijón, 15 jun (EFE).- El defensa central Jorge Sáenz llegó este lunes a Gijón para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato como nuevo futbolista del Sporting.

El experimentado zaguero, de 29 años, llega con la carta de libertad tras finalizar su vinculación con el Leganés, donde militó las cuatro últimas temporadas.

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En el conjunto pepinero logró el ascenso a primera división en la temporada 23/24 como una de las piezas claves de Borja Jiménez, quien avaló unas negociaciones por el central que se iniciaron meses atrás.

La marcha del técnico abulense no frenó el interés del Sporting en su fichaje y se cerró un acuerdo para las dos próximas temporadas.

Tras el anuncio del guardameta Egoitz Arana, el tinerfeño será el segundo fichaje confirmado para el nuevo proyecto rojiblanco que encabezará el argentino Nicolás Larcamón en el banquillo, siempre que supere las pertinentes pruebas médicas.

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Sáenz, nacido en Santa Cruz de Tenerife, se formó en el Tenerife, donde dio el salto al fútbol profesional, antes de pasar por el Celta de Vigo, el Marítimo portugués, Mirandés y finalmente Leganés, donde fue uno de los capitanes del equipo.

Ese liderazgo y su experiencia fueron dos factores muy valorados por la dirección deportiva rojiblanca a la hora de acometer su fichaje, convencidos de incorporar savia nueva en la defensa, tal como anunció públicamente el presidente ejecutivo, José Riestra. EFE

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