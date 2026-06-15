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La acusación mantiene la petición de retirada de pasaporte para Begoña Gómez y que comparezca cada 15 días en el juzgado

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Las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír han mantenido la petición de retirada de pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecencias quincenales en el juzgado para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como que no pueda disponer de las participaciones de su sociedad o de las marcas asociadas a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press tras la audiencia preliminar y la vistilla de medidas cautelares celebrada este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) a la que estaba citada Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, todos investigados en el 'caso Begoña Gómez'.

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Las mismas fuentes han informado de que las acusaciones han pedido las mismas medidas cautelares para Cristina Álvarez, a excepción de aquellas relacionadas con la actividad empresarial de Gómez, mientras que no han solicitado ninguna para Juan Carlos Barrabés.

Tras más de tres horas de audiencia preliminar, el juez Juan Carlos Peinado, que propone juzgar con jurado popular a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, no ha resuelto las medidas cautelares planteadas por las acusaciones, que han quedado pendientes. De esta forma, el magistrado deberá resolverlas en los próximos días.

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En la sesión de este lunes, tanto la Fiscalía como las defensas de los investigados han solicitado durante la audiencia preliminar el archivo de la causa, según las mismas fuentes.

Así, en su escrito de defensa, el abogado de Begoña Gómez reclamó su absolución en caso de que la causa llegara a juicio al entender que los hechos investigados por Peinado "no son constitutivos de delito alguno" y que existe "mala fe" por parte de las acusaciones.

También la Fiscalía pidió al magistrado el archivo del caso y avanzó que reclamaría la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia de Madrid considere procedente abrir juicio oral.

Por su parte, Hazte Oír solicita hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente y 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, por "presunta malversación" y su papel de "cooperadora necesaria" en los delitos atribuidos a Gómez.

Asimismo, reclama seis años de cárcel para Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

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EuropaPress

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