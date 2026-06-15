CEAR espera un repunte de solicitudes para la regularización en las últimas semanas

Madrid, 15 jun (EFE).- La directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López, ha señalado que la entidad prevé un "repunte" de solicitudes para la regularización extraordinaria de inmigrantes en las últimas semanas, que ya ha alcanzado las 900.000 peticiones y 360.000 expedientes admitidos a trámite.

López ha explicado, durante la presentación del informe anual de la entidad, que hay personas de determinadas nacionalidades con dificultades para acceder a documentos necesarios, como los antecedentes penales, y legalizarlos, por lo que es probable que en las últimas semanas se incrementen las peticiones.

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Si persisten estas dificultades para acceder al proceso, ha defendido que el Gobierno debe adoptar medidas o ampliar los plazos para asegurar que todas las personas que cumplan los requisitos puedan entrar en el proceso.

Desde CEAR han explicado que, por su experiencia acompañando a los migrantes interesados en la medida, se están produciendo retrasos respecto a la primera admisión a trámite de la solicitud, que da un primer permiso provisional de residencia y trabajo y desde el Gobierno se prometió que llegaría en 15 días.

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La gente lo está viviendo "con mucha angustia" por las "expectativas" generadas y por las dificultades propias de vivir en situación administrativa irregular, ha añadido. EFE