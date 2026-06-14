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Responsable marroquí pide final contra España para "demostrar" a Lamine Yamal si acertó

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Rabat, 14 jun (EFE).- El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, declaró que le gustaría que Marruecos se enfrente a España en una final para "demostrar" al jugador Lamine Yamal si su decisión de jugar con la selección española fue acertada.

Lekjaa formuló el comentario con tono irónico durante una entrevista con la plataforma 'Aljazeera360' difundida este sábado, aunque subrayó su respeto por la elección del futbolista, nacido en España, de padre marroquí, y le deseó éxito.

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"Espero que nos encontremos con él en una final para aclararle si eligió bien", dijo Lekjaa.

La FRMF intentó con insistencia incorporar al jugador del Barça al equipo nacional y mantuvo varias reuniones con él tanto en Marruecos como en España, pero finalmente no logró convencerle y el futbolista optó por la selección española, explicó el responsable.

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Lekjaa añadió que la FRMF presentó al jugador el proyecto del fútbol marroquí y sus objetivos, y que respeta su decisión y le desea lo mejor.

Sobre el éxito de Marruecos a la hora de atraer a futbolistas de origen marroquí nacidos en países europeos, Lekjaa atribuyó ese fenómeno a la proyección del proyecto de fútbol nacional, la mejora de las infraestructuras de entrenamiento y el vínculo emocional de los jugadores con el país de sus padres.

Uno de los ejemplos más llamativos del éxito marroquí en la captación de talentos es la incorporación de Brahim Díaz, la estrella del Real Madrid, que se ha convertido en el principal motor ofensivo del equipo nacional de Marruecos.

"Somos un país que ofrece la oportunidad de competir regularmente en torneos africanos y participar en Mundiales. Ese proyecto internacional estable atrae a los jugadores", afirmó.

El presidente de la FRMF subrayó además que Marruecos ofrece instalaciones y condiciones adecuadas para el desarrollo de los futbolistas, lo que les permite incorporarse a sus clubes en plena forma tras disputar partidos con la selección. EFE

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