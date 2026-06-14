Espana agencias

Janc: "Ortega es el primer entrenador que ha confiado en mí al 100% para ser lateral"

Guardar
Google icon

Colonia (Alemania), 14 jun (EFE).- El extremo reconvertido a lateral del Barça Blaz Janc agradeció este domingo, tras la conquista de la decimotercera Liga de Campeones por el equipo azulgrana, la confianza del técnico Carlos Ortega en su evolución como jugador y dijo que es el primero en creer en él "al 100% para ser lateral".

"Desde que estoy en Barcelona esta ha sido la temporada más especial. Antes jugaba de extremo y, ocasionalmente, de lateral, pero este año ha sido distinto. Carlos ha sido el primer entrenador que ha confiado en mí al 100% que puedo jugar 60 minutos de lateral", apuntó el internacional esloveno a EFE.

PUBLICIDAD

En el Lanxess Arena, de Colonia, Janc, con el título que los acredita como campeones de Europa dos años después en sus manos y el desgaste acumulado de una temporada casi perfecta, insistió en el valor del trabajo colectivo como base del éxito.

"Ha sido una temporada muy larga, con muchos entrenamientos, muchas cosas que la gente no ve, pero hemos estado juntos desde el primer día hasta el último. Ese es el secreto de este equipo", destacó.

PUBLICIDAD

El polivalente jugador del conjunto azulgrana subrayó además la solidez del grupo incluso en los momentos de dificultad, como la expulsión de su compañero Ludovic Fàbregas en el minuto 45 que pudo haber cambiado el guion del encuentro.

"Cuando pasó lo de Ludo (Fàbregas) sabíamos que teníamos que dar un paso adelante. Siempre hay alguien que aparece cuando hace falta. Eso es lo que nos hace un equipo tan fuerte", explicó.

Janc, que firmó una actuación destacada en la final alternando tareas defensivas y ofensivas, agradeció haber podido ayudar al equipo, algo que considera "lo más importante". Además, dejó un mensaje de ambición de cara al futuro inmediato, tras una temporada en la que el Barça ha conquistado los siete títulos en juego.

"Ahora toca disfrutar, descansar y volver el año que viene con más hambre para intentar ganar otra vez", concluyó. EFE

avm/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Irán viaja desde México a EEUU para a su debut ante Nueva Zelanda

Infobae

El Valencia disputará su cuarta final ACB, la segunda ante el Barça y la segunda seguida

Infobae

Pedro Martínez: "Ha sido una serie muy dura ante el Asisa Joventut pese al 3-0"

Infobae

Esfuerzo de la terna, y en especial de Vïctor Hernández, bajo una fuerte tormenta

Infobae

Los bomberos trabajarán esta noche con unas 30 dotaciones en el fuego de Ponts (Lleida)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

Suiza rechaza en referéndum la propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

Alemania - Curazao, en vídeo: del histórico gol de los caribeños a la aplastante victoria de los germanos

Alemania - Curazao, en vídeo: del histórico gol de los caribeños a la aplastante victoria de los germanos

El Real Madrid habría llegado a un acuerdo para fichar a Marc Cucurella

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.