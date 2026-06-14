Janc: "Ortega es el primer entrenador que ha confiado en mí al 100% para ser lateral"

Colonia (Alemania), 14 jun (EFE).- El extremo reconvertido a lateral del Barça Blaz Janc agradeció este domingo, tras la conquista de la decimotercera Liga de Campeones por el equipo azulgrana, la confianza del técnico Carlos Ortega en su evolución como jugador y dijo que es el primero en creer en él "al 100% para ser lateral".

"Desde que estoy en Barcelona esta ha sido la temporada más especial. Antes jugaba de extremo y, ocasionalmente, de lateral, pero este año ha sido distinto. Carlos ha sido el primer entrenador que ha confiado en mí al 100% que puedo jugar 60 minutos de lateral", apuntó el internacional esloveno a EFE.

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En el Lanxess Arena, de Colonia, Janc, con el título que los acredita como campeones de Europa dos años después en sus manos y el desgaste acumulado de una temporada casi perfecta, insistió en el valor del trabajo colectivo como base del éxito.

"Ha sido una temporada muy larga, con muchos entrenamientos, muchas cosas que la gente no ve, pero hemos estado juntos desde el primer día hasta el último. Ese es el secreto de este equipo", destacó.

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El polivalente jugador del conjunto azulgrana subrayó además la solidez del grupo incluso en los momentos de dificultad, como la expulsión de su compañero Ludovic Fàbregas en el minuto 45 que pudo haber cambiado el guion del encuentro.

"Cuando pasó lo de Ludo (Fàbregas) sabíamos que teníamos que dar un paso adelante. Siempre hay alguien que aparece cuando hace falta. Eso es lo que nos hace un equipo tan fuerte", explicó.

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Janc, que firmó una actuación destacada en la final alternando tareas defensivas y ofensivas, agradeció haber podido ayudar al equipo, algo que considera "lo más importante". Además, dejó un mensaje de ambición de cara al futuro inmediato, tras una temporada en la que el Barça ha conquistado los siete títulos en juego.

"Ahora toca disfrutar, descansar y volver el año que viene con más hambre para intentar ganar otra vez", concluyó. EFE

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