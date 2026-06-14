Begoña Gómez acudirá este lunes a la audiencia previa de cara al futuro juicio con jurado

Madrid, 14 jun (EFE).- Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, acudirá este lunes a la audiencia previa al posible juicio con jurado por cuatro presuntos delitos, un trámite en el que cada parte se pronuncia sobre si debe celebrarse juicio o no y en el que pueden solicitarse y en su caso adoptarse medidas cautelares.

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado este lunes a las seis de la tarde a Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés a una audiencia preliminar con la que se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado contra los tres por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

PUBLICIDAD

El magistrado les ordenó comparecer personalmente porque la pena a la que se enfrentan "podría provocar alguna conducta (...) tendente a eludir la acción de la Justicia", y les advirtió de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no acudían.

Fuentes jurídicas han explicado a EFE que está previsto que las medidas de seguridad sean las mismas que en ocasiones anteriores, y que la mujer del presidente del Gobierno volverá a entrar por el garaje de los juzgados por seguridad.

PUBLICIDAD

A la audiencia preliminar deben acudir, además de los tres investigados con sus letrados, el fiscal, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular al considerarse perjudicada en la causa.

El magistrado suele dar la palabra a los abogados de las acusaciones y las defensas para que expliquen su posición -que ya han ido reiterando a lo largo de la causa- y los investigados pueden intervenir o no, han informado a EFE fuentes jurídicas.

PUBLICIDAD

Las acusaciones pueden pedir medidas cautelares que se dirimirían en un vistilla posterior a la audiencia, detallan las fuentes.

Hazte Oír, que dirige las acusaciones populares, solicitó en su escrito de cara al futuro juicio -presentado en abril- que se adoptaran medidas cautelares para los tres procesados: que se les prohíba salir de España, se les retire el pasaporte y que firmen cada 15 días en el juzgado.

PUBLICIDAD

Todo ello ante "el evidente y fundado riesgo de fuga" por las altas penas que se piden, según explicaba la asociación ultracatólica en el escrito en el que solicitó para Gómez 24 años de cárcel; 22 para su asesora, y seis para el empresario Barrabés.

Peinado cambió la primera fecha de esta audiencia preliminar -el 9 de junio- a petición del abogado de Gómez, que tenía otra citación y quien reprochó al magistrado que haya puesto "una velocidad de crucero" en la causa "absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal", como "si tuviera excesiva prisa" en acabarlo.

PUBLICIDAD

El juez ha investigado desde abril de 2024 hechos que giran en torno a la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Complutense, el software que se creó en su seno, y las labores que ejercía su asesora y que, según Peinado, entraban en la esfera profesional y privada de la mujer de Pedro Sánchez.

Unos hechos en los que la Fiscalía nunca ha visto delito, y ha pedido reiteradamente el archivo.

La causa está ya en la recta final y el juez, a unos meses de jubilarse, quiere que los tres investigados sean juzgados por un jurado popular, aunque la Audiencia de Madrid tiene pendiente resolver los recursos presentados por estos y también por la Fiscalía. EFE

PUBLICIDAD