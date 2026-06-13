Units per Avançar reivindica "la totalidad" del discurso del papa en el Congreso

Barcelona, 13 jun (EFE).- Units per Avançar ha reivindicado la "totalidad" del discurso del papa León XIV en el Congreso, donde el pontífice defendió los derechos de los migrantes pero también el derecho a la vida, rechazando así el aborto y la eutanasia.

"Aplaudimos la totalidad del discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados, articulado alrededor del concepto central de la dignidad de la persona", ha reivindicado el secretario general de Units y conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ante el Consell Nacional de la formación, que se ha reunido de forma extraordinaria este sábado tras la visita del pontífice.

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Según ha informado el partido en un comunicado, Espadaler ha asegurado que en Units -que forma parte del grupo del PSC en el Parlament- se sienten "profundamente interpelados por los mensajes" de León XIV en su viaje apostólico.

Units ha acordado profundizar en el mensaje del papa con una sesión monográfica para extraer conclusiones y trasladarlas a su acción política e institucional. Otro objetivo que se ha fijado el partido este sábado es "fortalecer la democracia cristiana dentro y fuera de Cataluña".

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La formación de Ramon Espadaler considera que la visita del papa a la Sagrada Familia ha permitido "recuperar la autoestima" y proyectar Cataluña al mundo, mientras que la visita a Montserrat sirvió para reconocer sus "raíces cristianas". Por otro lado, han destacado, las visitas del papa a los Agustines del Raval y a la cárcel de Brians permitieron acercar a la ciudadanía "realidades a menudo olvidadas".

Units ha agradecido la cooperación entre las diferentes administraciones y el Arzobispado de Barcelona, el patronato de la Sagrada Familia y la Abadía de Montserrat para hacer posible la visita.EFE

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