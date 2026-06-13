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Tsegay cree que su positivo se debe a un tratamiento de fertilidad y dice estar embarazada

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Redacción deportes, 13 jun (EFE).- La fondista etíope Gudaf Tsegay, doble campeona del mundo, medallista olímpica y plusmarquista mundial, achaca su positivo por letrozol, con la consiguiente sanción por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) de cuatro meses de suspensión por dopaje, a un tratamiento de fertilidad que le sirvió para estar embarazada.

"A todos los aficionados del atletismo, a raíz de las noticias recientes, me gustaría haceros una actualización. Tomé el suplemento de letrozol para mejorar mi fertilidad, ya que fue prescrito por mi doctor. Actualmente, mi embarazo está progresando perfectamente, y espero volver al deporte tan pronto como mi hijo nazca. Gracias a todos los aficionados por el amor, os echo de menos a todos. También quiero apreciar la comprensión y el apoyo de la Unidad de Integridad del Atletismo”, explicó este sábado en una carta la atleta etíope.

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A Tsegay se le detectó el metabolito del letrozol, una sustancia prohibida, empleada para inhibir la enzima que convierte la testosterona en estrógeno.

El positivo de Tsegay fue detectado durante un control fuera de competición realizado el pasado 5 de diciembre y posteriormente la AIU le notificó la posible infracción de las normas antidopaje el 26 de enero de 2026.

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La atleta respondió un día después explicando que le habían recetado letrozol para tratar "una afección médica diagnosticada", aportando documentos médicos y pruebas que lo acreditaban.

El 17 de febrero de 2026, Tsegay presentó una solicitud de Exención por Uso Terapéutico (AUT) ante World Athletics, que confirmó que el tratamiento de la atleta cumplía los requisitos.

Sin embargo, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) rechazó su solicitud de que se le concediera una exención retroactiva por uso terapéutico, por lo que la atleta llegó a un acuerdo de resolución del caso con la AMA y la AIU para la suspensión de cuatro meses.

La duración de dicho castigo se basó en el grado de culpabilidad de Tsegay, su pronta admisión de la infracción, el hecho de que la presencia de letrozol cumplía con los estándares internacionales de la AMA y el reconocimiento de que se le habría concedido una ETU si la hubiera solicitado con la antelación necesaria.

Así, la etíope, medallista de bronce en los 5.000 metros de Tokio 2020, doble campeona del mundo (en los 5.000 de Eugene 2022 y en los 10.000 de Budapest 2023) y plusmarquista mundial en 1.500 metros, estará suspendida desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2026.

De igual manera, todos los resultados competitivos de la deportista a partir del 5 de diciembre quedan ahora invalidados. EFE

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