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El Olympiacos completa su 'doblete' con la liga griega tras una polémica final

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Redacción Deportes, 13 jun (EFE).- El Olympiacos derrotó este sábado, en el quinto y definitivo encuentro por el título de la liga griega, al Panathinaikos por 89-85 en el Pabellón de la Paz y la Amistad de El Pireo, y certificó su 'doblete' tras proclamarse también campeón de la Euroliga.

Los locales alcanzaron los 20 de ventaja, su máxima, durante el tercer cuarto, pero el 'Pao', sin el español Juancho Hernangómez en la convocatoria, llegó a ponerse a sólo cuatro puntos en el último minuto, pero cedió ante un Olympiacos más solvente.

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La polémica rodeó la serie desde el principio. El Panathinaikos, campeón de la copa de Grecia, se quejó de las decisiones arbitrales del primer partido.

Su entrenador, Ergin Ataman, fue expulsado en el tercer partido, mientras que el propietario del club, el excéntrico Dimitris Giannakopoulos, fue sancionado por la liga helena prohibiéndole la entrada a cualquier pabellón del país durante los próximos seis meses debido a su comportamiento en uno de los encuentros de la serie.

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En otro duelo marcado por la tensión, el escolta estadounidense Kendrick Nunn, estrella del Panathinaikos, y su compatriota, el pívot Tyrique Jones, del Olympiacos, fueron expulsados por los árbitros tras protagonizar un encontronazo al final del tercer cuarto.

Tras el partido, Ataman reapareció en una entrevista para la televisión griega gritando y acusando a Jones de intentar agredir a Nunn en el vestuario.

"Esto es una vergüenza para el baloncesto griego. Aceptamos la derrota, pero al final del partido Tyrique Jones vino a nuestro vestuario y le dio un puñetazo a Kendrick Nunn. Ahora está herido. ¿Qué es esto?", se preguntó.

El francés Evan Fournier, MVP de la final de la Euroliga, fue el hombre más destacado con 22 puntos, 7 asistencias y 3 rebotes.

Así, el conjunto entrenador por el griego Georgios Bartzokas redondeó su gran campaña con el título de liga A1 Ethniki, que se suma a la Euroliga conseguida hace sólo un mes, cuando vencieron en la final al Real Madrid. EFE

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