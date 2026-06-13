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Un total de 33 personas atendidas por el calor en el País Vasco

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Vitoria, 13 jun (EFE).- Los servicios de emergencias han atendido este sábado a 33 personas en Euskadi a consecuencia de las altas temperaturas registradas, que han superado los 35 grados en varias localidades vascas, ha informado el Departamento vasco de Salud.

Los casos atendidos han sido a personas con edades comprendidas entre los 2 y 96 años. Cinco de ellos se han tratado 'in situ' y han sido dados de alta y 28 han requerido traslado en ambulancia a un centro sanitario, sin que ninguno haya revestido gravedad.

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En Gipuzkoa se han atendido a 16 personas, en Bizkaia a 15 y en Álava se han registrado dos casos.

En Euskadi está activado entre las 13:00 y las 20:00 horas el aviso amarillo por temperaturas altas extremas, una situación que se repetirá este domingo.

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Según la información recogida en las estaciones meteorológicas de Euskalmet, en la gran mayoría de los municipios vascos las temperaturas se han elevado por encima de los 30 grados aunque el territorio con más localidades en las que se han superado los 35 ha sido Bizkaia, concretamente en Gueñes (37,4), Sopuerta (36,4), Balmaseda (36), Igorre (35,6), Sestao (35,6) y Orozko (35,2)

También en Gipuzkoa se han registrado más de 35 grados en Bergara (36,2), Alegia (35,7) y Arrasate (35,5), aunque el calor ha apretado también en el resto del territorio.

En Álava los dos únicos municipios en los que los termómetros se han elevado por encima de los 35 grados han sido los de Llodio (37,2) y Saratxo (35,4), y en prácticamente todas las localidades se han superado los 30. EFE

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