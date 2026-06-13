Colapinto: El resultado no ha sido el que esperábamos pero intentaremos luchar por puntos

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que saldrá decimotercero este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, admitió en el circuito de Montmeló que "el resultado no ha sido el que" esperaban pero que harán "todo lo posible para luchar por los puntos".

"Hoy ha sido otro día complicado y no obtuvimos el resultado que esperábamos. Hemos mejorado un poco, pero no tanto como nos hubiera gustado entre el viernes y el sábado, ni como en las pruebas anteriores. No me noto cómodo en el coche, patina mucho, algo que lo hace impredecible y difícil de pilotar, especialmente al apretar a tope en la vuelta de calificación", declaró Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que, tras lograr su mejor resultado en la categoría reina hace tres semanas en Canadá, donde concluyó sexto, no logró puntuar en Mónaco el pasado domingo.

PUBLICIDAD

"No ha sido por falta de esfuerzo; estamos trabajando muy duramente como equipo para arreglarlo. Hemos probado muchas cosas, pero no ha mejorado lo suficiente como para luchar por la Q3 (tercera ronda de la calificación)", comentó el argentino de Alpine.

"Esperábamos estar más cerca del top 10 este fin de semana y nos quedamos bastante lejos", apuntó Franco, que es duodécimo en el Mundial, con quince puntos.

PUBLICIDAD

"Veremos qué pasa mañana; con el calor y la degradación, puede que haya alguna variación en lo que a la estrategia se refiere; y haremos todo lo posible por luchar por los puntos", declaró Colapinto este sábado en el circuito de las afueras de la Ciudad Condal. EFE