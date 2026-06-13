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Haití está en el Mundial y los haitianos se refugian en la alegría

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Milo Milfort

Puerto Príncipe, 13 jun (EFE).- 'Haití está en el Mundial' es el eslogan de moda que se escucha en todas partes de este país caribeño, especialmente en las calles, mercados públicos, escuelas e, incluso, en las iglesias, como muestras de alegría por participación de su selección nacional en el Mundial de fútbol.

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Es el ambiente que siente en Haití, que este sábado disputa su primer choque en la Copa del Mundo contra Escocia, en el Boston Stadium, en Massachusetts, Estados Unidos. Es la segunda vez que el país compite en este evento.

"Creo en mi equipo, en mi selección nacional. Volvemos al Mundial después de 52 años. Es un Mundial que nos marca como haitianos", subraya Evens Lauréus a EFE, jefe de cocina de una empresa en Pétion-Ville, en las alturas de la capital.

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Los jugadores haitianos regresan al Mundial "para dejar huellas en la historia", agrega Lauréus, tras afirmar que "ama" a su país y rechazar la idea de abandonarlo como han hecho millones en los últimos años huyendo la violencia.

A pocos pasos de él, el ambiente es intenso. Desde días antes del inicio del Mundial, las trompetas dominan el espacio público, de día y de noche, hasta el punto de reemplazar el claxon de automovilistas y conductores de camionetas.

Niños, jóvenes y ancianos soplan sin parar creando una atmósfera inédita. Una situación que ha multiplicado por cinco o seis el precio de las llamadas en Haití 'vuvuzelas'.

En la Plaza Saint-Pierre de Pétion-Ville, las banderas del país ocupan el espacio, junto a una pantalla gigante instalada para los apasionados del fútbol, pese a que algunos partidos se juegan tarde en la noche. Lo mismo ocurre en la Plaza Boyer, situada a pocos metros. Muchas tiendas en la capital están profusamente decoradas con banderas haitianas.

"Todos los haitianos deben unirse, estén en el extranjero o no. Si Haití gana el trofeo, eso nos traerá seguridad y mejorará las condiciones de vida de los haitianos", añade el optimista Lauréus.

"Un Mundial que nos aporta unión, para que todos los dirigentes y políticos estén animados por una toma de conciencia y combatan la miseria y la inseguridad. Para que todos podamos vivir en paz en Haití. Necesitamos paz en la mente y paz en el estómago. Eso significa mucho", sentenció.

Mientras, el psicólogo Guesly Michel recuerda que Haití "sufre" desde hace más de 30 años.

"Eso significa que tenemos sed de un momento de descanso y libertad. Necesitamos alivio y poder respirar. Y cualquiera que nos lo permita, lo abrazamos. Participar en un Mundial es un tiempo que nos permite respirar", dice a EFE.

Más cauto que Lauréus, Michel apunta: "No diría que los haitianos olvidan la inseguridad y la crisis. ¡No!, ¡no! No lo creo. Es más bien el deseo de vivir bien lo que hace que impulsar el país en estos momentos".

Según el especialista en salud mental, este momento de descanso traerá paz, "evitando que personas sufran ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares", porque el Mundial ofrece un respiro.

Durante este período mundialista, nada es como antes en Haití, que parece detenido. El país retomará su curso habitual el día siguiente de la final de la Copa del Mundo.

"Apoyamos al equipo para animarlo a marcar goles. Creemos en (los jugadores) Isidor, Bellegarde, Jean Jacques. Creemos en el equipo. Tenemos una selección completa. Creemos en la victoria en nuestros diferentes partidos hasta ganar la copa. La participación en el Mundial significa muchas cosas para la nación", piensa Evens Lauréus.

Michel reflexiona y establece de que no se trata de olvidar la realidad.

"Incluso antes del Mundial, pueden ocurrir eventos que recuerden que la crisis sigue presente. La situación sigue siendo frágil, pero el eso no significa que no tengamos derecho a un momento de descanso y alivio", opina. EFE

(foto) (video)

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