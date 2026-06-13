El Barça, a la final por la vía rápida

La Laguna (Tenerife), 13 jun (EFE).- El Barça se clasificó este sábado por la vía rápida para la final de la Liga Endesa tras imponerse en el tercer partido de semifinales, al mejor de cinco, a La Laguna Tenerife, al que derrotó a domicilio por 76-85. Su rival por el título saldrá de la eliminatoria que disputan Valencia Basket y Asisa Joventut, en la que los taronjas están a un triunfo de la clasificación. EFE

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