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Vidorreta: "Este Barça con toda la plantilla está intratable"

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La Laguna (Tenerife), 13 jun (EFE).- Txus Vidorreta, entrenador de La Laguna Tenerife, destacó tras quedar eliminado este sábado en semifinales de la Liga Endesa que su rival, el Barça, "con toda la plantilla está intratable" y consideró que los azulgranas están haciendo un final de temporada "extraordinario".

"Ha sido otro partido fantástico pero el Barça con toda la plantilla está intratable y creo que está haciendo un final de temporada extraordinario. Tanto Valencia como Joventut se lo van a poner muy difícil en la final pero en este momento están a un nivel de acierto como el que ha tenido Clyburn con sus triplazos o Punter antes y tiene un gran nivel todo el equipo", dijo a Dazn.

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A su juicio, sus jugadores hicieron "un gran partido" aunque en los últimos minutos, y mediado el tercer cuarto fallaron muchos tiros "que si los fallas contra el Barça no sirven para ganar".

No obstante, el entrenador vizcaíno se mostró "muy contento" por haber alcanzado la tercera semifinal liguera en los últimos seis años.

El Barça se clasificó este sábado por la vía rápida para la final de la Liga Endesa tras imponerse en el tercer partido de semifinales, al mejor de cinco, a La Laguna Tenerife, al que derrotó a domicilio por 76-85. Su rival por el título saldrá de la eliminatoria que disputan Valencia Basket y Asisa Joventut, en la que los taronjas están a un triunfo de la clasificación. EFE

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