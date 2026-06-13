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Un motorista muere en Barro (Pontevedra) tras colisionar con un turismo

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Vigo, 13 jun (EFE).- Un motorista ha muerto este sábado en Barro (Pontevedra) tras colisionar con un turismo, ha informado el 112 Galicia.

La víctima quedó encajada bajo el coche y los bomberos de Ribadumia tuvieron que excarcelarla, aunque estaba lo suficientemente accesible para recibir asistencia médica.

Aun así, el equipo del 061 no pudo hacer nada por evitar su fallecimiento.

El siniestro se produjo poco antes de las 21 horas en la PO-226, a la altura del cruce con la N-550.

En el operativo también participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Es el segundo accidente mortal de un motorista en la provincia de Pontevedra en menos de 24 horas después de que otro falleciera en Redondela al salirse de la vía con su vehículo pasadas las 23 horas del viernes. EFE

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