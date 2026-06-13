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Assumpta Serna, Premio de Honor del Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar (Jaén)

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Jaén, 13 jun (EFE).- La actriz Assumpta Serna ha recibido hoy el Premio de Honor en el IV Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar (Jaén) en reconocimiento a su dilatada carrera y su aportación al cine como actriz y como profesora de interpretación cinematográfica.

La actriz ha sido galardonada en la gala de clausura del festival, que se ha venido desarrollando desde el pasado 8 de junio en este municipio que forma parte del parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

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Assumpta Serna nació en Barcelona y su carrera ha abarcado más de 227 películas, 27 como protagonista y 43 proyectos de televisión en más de 20 países.

Ha ganado más de treinta premios a la mejor actriz en todo el mundo (España, Francia, Italia, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Uruguay) y ha trabajado como actriz en los seis idiomas que habla: catalán, español, portugués, francés, italiano e inglés.

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También ha formado parte de la junta directiva de la Academia de Cine Europeo en representación de España durante 6 años y fue responsable de la organización de los premios del cine europeo (2004) en Barcelona.

Mientras vivió en Los Ángeles, fue miembro activo de la Academia de Cine, Artes y Ciencias, y formó parte del comité de cine extranjero. EFE

gd/fp

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