El debate de la portería y una "vida imposible” a Luis de la Fuente

Óscar Maya Belchí

Chattanooga (EE.UU.), 13 jun (EFE).- El debut de España en el Mundial se acerca, el día 15 de junio ante Cabo Verde, y con ello la respuesta al debate de la portería. Unai Simón, el que más posibilidades tiene de imponerse, David Raya y Joan García pugnan por un puesto mientras intentan “hacerle la vida imposible” a Luis de la Fuente en los entrenamientos.

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David Raya compareció este sábado en la Baylor School de Chattanooga (Tennessee), el campo base de la selección española durante la fase de grupos del Mundial.

Una rueda de prensa de gran interés. 23 preguntas ante las que el guardameta se mostró sonriente, sincero, cercano y rebajó el debate de la portería. “El debate lo dejo para vosotros”, aseguró tras la segunda pregunta.

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No tardó en salir a la palestra la duda de la portería con uno de los tres guardametas.

Duda que tienen los propios futbolistas, los periodistas, la afición… pero no Luis de la Fuente ni su cuerpo técnico.

El seleccionador ha mantenido desde su primera comparecencia tras dar la lista de convocados que tenía claro quién iba a ser su portero titular el 15 de junio ante Cabo Verde. Aún no lo ha desvelado el seleccionador, ni en público ni en privado. Por ello, David Raya mostró cuáles han sido sus intenciones durante los entrenamientos.

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“Yo estoy intentando hacerle la vida imposible al míster para que sea muy difícil a quien tenga que elegir el lunes”, aseguró.

La misma actitud que sus otros dos rivales, y compañeros, por la titularidad en el Mundial.

De los tres, Unai Simón es el favorito para ocupar la portería en el debut de España. Así ha ejercido en la Liga de Naciones y la Eurocopa que ganó España con Luis de la Fuente al mando.

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Un cartel de titular que no ha perdido, pero que pugnan por quitarle David Raya y Joan García.

El portero del Arsenal llega tras ser elegido el mejor de la Premier League con el Arsenal y perder la final de la Liga de Campeones en la tanda de penaltis contra el París Saint-Germain.

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David Raya sustituyó con éxito a Unai Simón cuando este se operó después de la Eurocopa y en la vuelta del portero del Athletic quedó relegado de nuevo a segundo guardameta.

Y el tercero en discordia, Joan García, que apareció en escena, gracias a su rendimiento en el FC Barcelona, para ganarle el hueco en la convocatoria a Álex Remiro.

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El de la Real Sociedad se quedó fuera tras 13 convocatorias seguidas. Sin Mundial en favor de un Joan García que fue titular en el primer amistoso de preparación, ante Irak en La Coruña, y falló en el gol visitante.

Aún así, su rendimiento en el día a día sigue siendo de élite y, como David Raya, apura para ganarse la condición de titular.

Luis de la Fuente ya sabe lo que es cambiar de portero con un torneo empezado. Lo hizo en el Europeo sub-21 de 2019, en el que, precisamente, fue Unai Simón el titular en el primer partido y acabó siendo relegado al banquillo desde el segundo encuentro en favor de Antonio Sivera.

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Un fallo en un gol de Italia le costó el puesto a un Unai Simón que no tardó en rehacerse en la absoluta, también a las órdenes de Luis de la Fuente. EFE