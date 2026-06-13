Espana agencias

El debate de la portería y una "vida imposible” a Luis de la Fuente

Guardar
Google icon

Óscar Maya Belchí

Chattanooga (EE.UU.), 13 jun (EFE).- El debut de España en el Mundial se acerca, el día 15 de junio ante Cabo Verde, y con ello la respuesta al debate de la portería. Unai Simón, el que más posibilidades tiene de imponerse, David Raya y Joan García pugnan por un puesto mientras intentan “hacerle la vida imposible” a Luis de la Fuente en los entrenamientos.

PUBLICIDAD

David Raya compareció este sábado en la Baylor School de Chattanooga (Tennessee), el campo base de la selección española durante la fase de grupos del Mundial.

Una rueda de prensa de gran interés. 23 preguntas ante las que el guardameta se mostró sonriente, sincero, cercano y rebajó el debate de la portería. “El debate lo dejo para vosotros”, aseguró tras la segunda pregunta.

PUBLICIDAD

No tardó en salir a la palestra la duda de la portería con uno de los tres guardametas.

Duda que tienen los propios futbolistas, los periodistas, la afición… pero no Luis de la Fuente ni su cuerpo técnico.

El seleccionador ha mantenido desde su primera comparecencia tras dar la lista de convocados que tenía claro quién iba a ser su portero titular el 15 de junio ante Cabo Verde. Aún no lo ha desvelado el seleccionador, ni en público ni en privado. Por ello, David Raya mostró cuáles han sido sus intenciones durante los entrenamientos.

“Yo estoy intentando hacerle la vida imposible al míster para que sea muy difícil a quien tenga que elegir el lunes”, aseguró.

La misma actitud que sus otros dos rivales, y compañeros, por la titularidad en el Mundial.

De los tres, Unai Simón es el favorito para ocupar la portería en el debut de España. Así ha ejercido en la Liga de Naciones y la Eurocopa que ganó España con Luis de la Fuente al mando.

Un cartel de titular que no ha perdido, pero que pugnan por quitarle David Raya y Joan García.

El portero del Arsenal llega tras ser elegido el mejor de la Premier League con el Arsenal y perder la final de la Liga de Campeones en la tanda de penaltis contra el París Saint-Germain.

David Raya sustituyó con éxito a Unai Simón cuando este se operó después de la Eurocopa y en la vuelta del portero del Athletic quedó relegado de nuevo a segundo guardameta.

Y el tercero en discordia, Joan García, que apareció en escena, gracias a su rendimiento en el FC Barcelona, para ganarle el hueco en la convocatoria a Álex Remiro.

El de la Real Sociedad se quedó fuera tras 13 convocatorias seguidas. Sin Mundial en favor de un Joan García que fue titular en el primer amistoso de preparación, ante Irak en La Coruña, y falló en el gol visitante.

Aún así, su rendimiento en el día a día sigue siendo de élite y, como David Raya, apura para ganarse la condición de titular.

Luis de la Fuente ya sabe lo que es cambiar de portero con un torneo empezado. Lo hizo en el Europeo sub-21 de 2019, en el que, precisamente, fue Unai Simón el titular en el primer partido y acabó siendo relegado al banquillo desde el segundo encuentro en favor de Antonio Sivera.

Un fallo en un gol de Italia le costó el puesto a un Unai Simón que no tardó en rehacerse en la absoluta, también a las órdenes de Luis de la Fuente. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Haití está en el Mundial y los haitianos se refugian en la alegría

Infobae

El Barça, a la final por la vía rápida

Infobae

Herida grave la senadora del PP María José Ortega en un accidente de tráfico en Palencia

Infobae

Sendas movilizaciones en Barcelona de Núcleo Nacional y otra antifascista como rechazo

Infobae

Carlos Ortega: "Es la primera vez que ganamos con estos árbitros"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Vídeo: Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

Vídeo: Así fue cómo el Ejército del Aire “salvó” al papa León XIV tras la avería de su avión para volver a Roma

Mañueco anuncia el nuevo Gobierno de Castilla y León: Vox asume Agricultura, Cultura y Familia, y el PP conserva las principales áreas de gestión

ECONOMÍA

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

La fiebre del Mundial desborda a Panini en España, que se queda sin cromos para vender: “Este arranque no lo habíamos tenido nunca”

DEPORTES

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

La Selección de Inglaterra sufrió un robo mientras trasladaba la utilería para su debut y varias figuras se quedaron sin sus botas: la policía recupera el material

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo