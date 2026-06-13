Las 300 personas desalojadas por un incendio en Mairena (Sevilla) vuelven a sus casas

Sevilla, 13 jun (EFE).- Las aproximadamente 300 personas que han sido desalojadas esta tarde por un incendio de pastos que ha afectado a algunas viviendas han podido volver a sus casas, unas dos horas después de que las llamas se hayan dado por controladas.

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha precisado que se ha tratado de un fuego en una zona de cultivo del término municipal de Palomares del Río (Sevilla) y que afectó a Mairena, obligando a desalojar por prevención a los vecinos de una urbanización.

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Además de las 300 personas desalojadas, unas 500 se han visto afectadas por este incendio, que ha obligado a movilizar medios aéreos del Infoca.

El Ayuntamiento ha señalado en un comunicado que ha activado todos los recursos municipales disponibles para colaborar en las labores de extinción y protección de las zonas próximas al fuego.

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En total, participaron 30 agentes de Policía Local, apoyados por 10 vehículos policiales, así como 40 operarios de servicios municipales y seis camiones. El operativo contó además con la colaboración de un patrullero de la Policía Local de Gelves.

La Agencia de Emergencias de Andalucía informó del despliegue de dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRICA) y un helicóptero Súper Puma, medios que comenzaron a retirarse una vez que el incendio quedó controlado.

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Los efectivos municipales trabajaron de forma coordinada con los bomberos del Consorcio Provincial y la ciudad de Sevilla, los medios del Infoca y el resto de servicios intervinientes, realizando labores de apoyo y refresco en distintos puntos de los entornos de Java, El Almendral, Malala, Porzuna y la carretera de Palomares. EFE

fcs/ie