Russell lidera el último libre de Montmeló; Sainz fue decimocuarto, y Alonso, vigésimo

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), marcaron el decimocuarto y el vigésimo primer tiempo, respectivamente.

En la mejor de sus once vueltas, Russell cubrió, con neumático blando, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 15 segundos y 679 milésimas, 214 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) -que dio doce- y con 243 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcaron el segundo y el tercer tiempo, respectivamente.

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Sainz, que dio 19 vueltas, invirtió, en la mejor de ellas, dos segundos y 51 milésimas más que Russell, del que se quedó a tres segundos y ocho décimas, en el mejor de sus 18 giros, el doble campeón mundial asturiano, en la pista en la que festejó dos de sus 32 victorias en la F1: en 2006 y en 2013.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió decimotercero en la tabla de tiempos, a un segundo y 946 milésimas del tiempo de Norris, en el más veloz de sus 14 giros, en una sesión en la que no se rodó mucho, ya que, con 31 grados centígrados ambientales y 50 en el asfalto, la mayoría prefirió guardar neumáticos para la calificación, que arrancará a las 16:00 horas (las 14:00 horas GMT).

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El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) repitió 21 veces el trazado y, en su mejor vuelta, se quedó -al igual que todos, con las gomas blandas- a tres segundos y doce milésimas de Russell, con el vigésimo crono de una sesión que estuvo interrumpida durante unos minutos con bandera roja, cuando su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, 'ancló' su monoplaza, con un problema de frenos, en la grava contigua a la décima de las 14 curvas de la pista catalana. EFE