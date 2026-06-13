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Declarado un incendio forestal en el campo de tiro de la base de Cerro Muriano

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Córdoba, 13 jun (EFE).- Un incendio de forestal se ha declarado en el campo de tiro de la Brigada Guzmán el Bueno X, que tiene su base de Cerro Muriano, en el término municipal de Obejo (Córdoba).

Fuentes del 112 han señalado a EFE que han recibido la alerta de vecinos de la zona que han visto la columna de humo que está produciendo el incendio.

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Fuentes del Infoca han explicado a EFE que no pueden actuar dentro del campo de tiro sino en el perímetro para intentar evitar que salga de esa zona, para lo que están realizando cortafuegos.

Ha activado dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos autobombas además de dos aviones de carga en tierra y dos aviones anfibio.

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El campo de tiro de la base de Cerro Muriano ha sufrido varios incendios en los últimos tiempos, el último se produjo en julio de 2024 y arrasó casi 600 hectáreas de terreno.

La base militar de Cerro Muriano acoge a la Brigada Guzmán el Bueno X, una de las unidades del Ejército de Tierra que participa en operaciones internacionales, compuesta por tres regimientos, dos batallones, un grupo de artillería y otro logístico y un cuartel general.EFE

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