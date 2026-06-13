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Bulega logra su primera victoria en Misano con Lecuona segundo

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Redacción Deportes, 13 jun (EFE).- El italiano Nicolo Bulega (Aruba.it Racing Ducati), actual líder del Mundial de Superbike 2026, logró el triunfo en la Carrera 1 de este sábado, su primera en el Gran Premio de San Marino, séptima prueba del calendario, disputada en el trazado de Misano, con su compañero, el español Iker Lecuona, en segunda posición.

Bulega, imparable este temporada, consiguió la primera victoria del fin de semana, y suma ya un total de 397 puntos en la clasificación general, con una apabullante ventaja de 113 sobre Lecuona (284), al que aventajó en seis segundos.

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Con este triunfo, Bulega suma 23 victorias consecutivas, 19 de ellas este año, y se consolida aún más como principal favorito al título del Mundial de la categoría.

Pese a que Lecuona consiguió liderar la carrera tras una gran salida, no pudo aguantar el pulso durante el transcurso de la misma y aceptó el segundo puesto final por detrás de su compañero de equipo.

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Pese a ello, no se mostró del todo contento con el resultado: "No, no estoy contento con la segunda posición, aunque debo alegrarme por Ducati", dijo tras acabar la carrera.

El podio lo completó otro local, Yari Montella (Barni Spark Racing Team), con el tercer lugar.

Por otro lado, el también español Álvaro Bautista (Ducati) finalizó en la novena posición a 29 segundos de Bulega.

El británico Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) tuvo una caída en la sexta vuelta que le obligó a abandonar poco después, lo que le hizo caer dos puestos en la general y establecerse en el quinto puesto.

Este domingo se completará el Gran Premio de San Marino, con un Bulega que puede continuar su imparable camino hacia el título. EFE

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