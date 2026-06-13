Estabilizado el incendio de vegetación que afecta a una zona forestal en Sanaüja (Lleida)

Barcelona, 13 jun (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio que se ha iniciado este sábado en una zona de vegetación agrícola en Sanaüja (Lleida) y que ha empezado a propagarse con intensidad por una masa forestal.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, el fuego se ha iniciado poco después de las 13.00 horas en un pajar de un campo de cultivo en Sanaüja, una zona del interior de Cataluña que está en alerta por elevadas temperaturas.

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El cuerpo de emergencias ha explicado que continúa trabajando para estabilizar bien "la cabeza y el flanco del incendio" ya que en las próximas horas está previsto que entre viento de "marinada".

También ha detallado que siguen con el mismo dispositivo: 45 dotaciones terrestres y nueve dotaciones aéreas. EFE