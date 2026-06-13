Espana agencias

Estabilizado el incendio de vegetación que afecta a una zona forestal en Sanaüja (Lleida)

Guardar
Google icon

Barcelona, 13 jun (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio que se ha iniciado este sábado en una zona de vegetación agrícola en Sanaüja (Lleida) y que ha empezado a propagarse con intensidad por una masa forestal.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, el fuego se ha iniciado poco después de las 13.00 horas en un pajar de un campo de cultivo en Sanaüja, una zona del interior de Cataluña que está en alerta por elevadas temperaturas.

PUBLICIDAD

El cuerpo de emergencias ha explicado que continúa trabajando para estabilizar bien "la cabeza y el flanco del incendio" ya que en las próximas horas está previsto que entre viento de "marinada".

También ha detallado que siguen con el mismo dispositivo: 45 dotaciones terrestres y nueve dotaciones aéreas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

35-40. El Füchse Berlín destrona al campeón y luchará por su primera 'Champions'

Infobae

Toni Bou suma y sigue y vence en Andorra

Infobae

Zanetti destaca la figura de Nico Paz: "Puede ser clave para Argentina"

Infobae

Paula Blasi: "Cuando me vi sola pensé que era el momento clave"

Infobae

Robin Montgomery alarga su semana de ensueño y jugará la final ante Krejcikova

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

Vídeo: Así fue cómo el Ejército del Aire “salvó” al papa León XIV tras la avería de su avión para volver a Roma

Mañueco anuncia el nuevo Gobierno de Castilla y León: Vox asume Agricultura, Cultura y Familia, y el PP conserva las principales áreas de gestión

Ione Belarra anuncia que encabezará la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid

Un padre pide reducir la pensión de alimentos de su hijo menor de edad por falta de ingresos y la Justicia lo rechaza: gestiona dos negocios y tiene 10 vehículos a su nombre

ECONOMÍA

Infobae

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

La fiebre del Mundial desborda a Panini en España, que se queda sin cromos para vender: “Este arranque no lo habíamos tenido nunca”

El PSOE denuncia una persecución judicial “para que el Gobierno caiga antes del verano”

DEPORTES

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

La Selección de Inglaterra sufrió un robo mientras trasladaban la utilería hacia Kansas para el debut: varias figuras se quedaron sin sus botas

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo