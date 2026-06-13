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Policía de Nueva York blinda de nuevo el Madison Square Garden por las finales de la NBA

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Nueva York, 13 jun (EFE).- El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, en inglés) anunció este sábado que volverá a blindar esta noche las áreas cercanas al estadio del Madison Square Garden (MSG), donde se prevén diversos eventos por las finales de la NBA en las que se enfrentan los San Antonio Spurs y los New York Knicks.

"La de hoy es una gran noche para NYC y queremos que todos se diviertan y estén seguros. Habrá múltiples eventos importantes en el MSG y sus alrededores, por lo que a partir de las 16:00 (20:00 GMT) estableceremos la misma zona de seguridad", escribió la policía en su perfil de X.

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Dicha zona se extenderá desde la calle West 29 hasta la West 35, entre la Sexta y la Octava Avenida: "A menos que vayas al concierto en el MSG (de la banda 5SOS), a un restaurante/bar o viajes a través de la estación de tren, deberías evitar esta área".

La policía recordó que hay una fiesta de visualización del partido de hoy entre los Knicks y los Spurs -que se disputa en San Antonio (Texas)- fuera del MSG, que comienza a las 18:30 hora local (22:30 GMT) y para la que se necesita una entrada.

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Allí, los asistentes tendrán que pasar por un control de seguridad y no podrán llevar mochilas, alcohol, botellas ni paraguas.

Del mismo modo, las personas que se dirijan en tren al partido del Mundial de fútbol entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife de Nueva Jersey también tendrán que pasar por un control de seguridad.

A partir de las 20:30, cuando comienza el partido de la NBA, todo aquel que planee viajar a través de Penn Station tendrá que dirigirse en su lugar a la estación Moynihan o a Grand Central, donde se dispondrán trenes adicionales, agregó la policía.

El pasado miércoles, cincuenta y seis personas fueron detenidas en Nueva York durante las celebraciones tras la victoria de los Knicks frente a los Spurs, por 107-106, en el cuarto partido de las Finales de la NBA.

Miles de aficionados volvieron a salir a las calles de la Gran Manzana después de que su equipo ganara tras el palmeo de OG Anunoby a un segundo del final.

Pese a que el dispositivo de seguridad no fue igual que el del pasado lunes, cuando se blindó la ciudad por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al estadio, la policía había cortado los accesos al pabellón antes de que empezara el partido para evitar disturbios. EFE

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