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1-0. Un gol de Losada da la victoria al Zamora

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Zamora, 13 jul (EFE).- El Zamora, con un gol de Mario Losada en el minuto 3, logró la victoria por 1-0 en el partido de ida de la final por el ascenso a Segunda contra el Sabadell en un duelo de claro dominio del conjunto local.

El Zamora desequilibró la balanza cuando sólo se había jugado tres minutos con un gol por una escuadra de Losada que condicionó el resto del encuentro.

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La máquina rojiblanca, lejos de atrasar posiciones tras ese tempranero tanto, tuvo el dominio del balón frente a un desdibujado conjunto arlequinado que tardó en meterse en el partido.

Ni la pausa de hidratación a los 25 minutos dio oxígeno a los visitantes y el Zamora siguió generando peligro ante la portería de un Sabadell que no consiguió hilvanar ni una sola jugada de peligro hasta el tiempo añadido del primer acto, cuando el encuentro ganó algo en velocidad.

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En el segundo tiempo, el partido perdió intensidad mientras los visitantes ganaron en confianza.

El juego se hizo cada vez más soporífero hasta que en el ecuador de la segunda parte los cambios refrescaron a ambos conjuntos, pero sin dar trabajo ni a Fermín ni a Fuoli y con cierta actitud conformista por parte de ambas escuadras, aunque con algo más de fuelle por parte de los locales.

En un ataque del Sabadell, un defensa rojiblanco tocó el balón con una mano. No lo vio el árbitro, pero el análisis por vídeo de la jugada a instancias del Sabadell, que pidió penalti, propició que el colegiado señalara falta fuera del área. La lanzó Godoy y Fermín Sobrón despejó el balón a córner.

Fue la mejor oportunidad de gol para el equipo barcelonés, que en el tiempo añadido intentó alcanzar un resultado que no le obligara a remontar el próximo viernes en el encuentro de vuelta.

- Ficha técnica:

1 - Zamora CF: Fermín, Luismi, Erik, Márquez, Losada (Carbonell, m. 71), Ramos, Diego, Markel, Damar (Merchán, m. 90), Codina y Sancho (Mario García, m. 71).

0 - Sabadell: Fuoli, Genar, Carlos, Bonaldo, Escudero, Miguelete (Ton Ripoll, m. 59), Astals, López-Pinto (Rubén Martínez, m. 72), Urri, Quadri y Priego (Godoy, m. 72).

Gol: 1-0, m.3: Losada.

Árbitro: Alejandro Clemente. Sacó tarjeta amarilla a los jugadores del Zamora Losada (m. 42), Márquez (m. 56) y Ramos (m.89); y a Miguelete (m. 56), del Sabadell.

Incidencias: Partido de ida por el ascenso a Segunda disputado en el estadio Ruta de la Plata con el aforo de 7.800 asientos al completo. EFE

aff/ism

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