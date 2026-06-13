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1-1. Khoukhy y Lopetegui hacen historia para Catar

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Santiago Aparicio

Redacción deportes, 3 jun (EFE).- Un gol de cabeza de Boualem Khoukhi en el minuto 95 premió la seriedad y la resistencia de la selección de Catar, que nunca había logrado hasta ahora evitar una derrota en un Mundial, y también a su seleccionador, el español Julen Lopetegui, que por fin pudo resarcirse de la decepción que sufrió ocho años atrás, en Rusia 2018, cuando fue cesado como responsable de España a punto de debutar.

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Fue con un centro desde la izquierda de Homan Ahmed que aprovechó Khoukhi para batir a Gregor Kobel como hizo historia Catar y también Lopetegui. Las andanzas de la selección asiática por una fase final se reducían a la condición de anfitrión de la pasada edición, cuando cerró su primera presencia con tres derrotas en otros tantos partidos y solo un gol a favor.

Pero encontró el premio y la historia bajo la dirección de Lopetegui y castigó, de paso, la racanería y falta de acierto de Suiza, dominadora durante todo el partido, pero sin puntería, incapaz ante el meta Mahmoud Abunada, que sostuvo al combinado catarí y que puso patas arriba el grupo B que completan Canadá y Bosnia Herzegovina y que tras la primera jornada mantiene a los cuatro equipos igualados.

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El primer penalti en la historia a favor de Suiza en los Mundiales, transformado con calma por Breel Embolo, dio ventaja al equipo helvético, que no contaba con el gol final de Khoukhi que estableció el empate.

No olvidará este partido tampoco Lopetegui, con cuentas pendientes con un Mundial. Fue tal día como este, un 13 de junio, cuando el preparador fue destituido como director técnico de España, en vísperas del debut frente a Portugal, por haberse comprometido oficialmente con el Real Madrid.

Asume desde hace poco más de un año la responsabilidad del banquillo de Catar, una selección sin repercusión que afronta su segunda presencia en una fase final de un Mundial, la primera por derecho propio, sin ser anfitrión como sucedió hace cuatro años.

Nunca ha ganado partido alguno en un Campeonato del Mundo el combinado asiático, que mantuvo el tipo como pudo ante Suiza, un equipo con más experiencia, habitual en las últimas ediciones, que monopolizó el balón y las ocasiones pero al que le negó el triunfo con el que contaba al final.

Atravesar los octavos de final en los que ha estado estancado en las últimas ediciones es el desafío de Suiza, que respiró aliviada cuando su portero Gregor Kovel evitó un gol catarí en las botas de Edmilson tras un error grosero de Manuel Akanji.

Fue un espejismo porque después las ocasiones se multiplicaron para el cuadro de Murat Yakin. Como las dos seguidas de Dan Ndoye que solventó el meta Mahmoud Abunada, el mejor de su equipo y que evitó un daño mayor en la primera parte.

Sin embargo, el guardameta del Rayyan fue el que propició que Suiza tomara ventaja cuando al cuarto de hora arrolló dentro del área pequeña a Remo Freuler. El penalti lo ejecutó Breel Embolo, que adelantó al combinado europeo.

No cambió el panorama el tanto y la ventaja de Suiza, que pudo marcar más. Pudo hacerlo Denis Zakaria y, en el añadido del primer tiempo, Ruben Vargas, pero Abunada salió al paso de cada ocasión.

Con cuentagotas llegaban las opciones de su rival, al contraataque o en balón parado y con Edmilson como amenaza. Pudo empatar al borde del intermedio ,pero Kobel, con un pie, desbarató la ocasión del equipo de Lopetegui.

El dominio suizo, aplastante, con una posesión del 75 por ciento sobre el 25 del conjunto asiático, no conseguía traducirse en un gol que llevara el sosiego a su equipo. A pesar de que monopolizaba el juego Suiza, sus ocasiones bajaron tras el descanso.

Si acaso un tiro lejano de Granit Xhaka que salió alto, otra de Ruben Vargas que resolvió Abunada seguida de la de Johan Manzmbi que asistió a Breel Embolo que se marchó cerca del palo izquierdo, como el tiro de Johan Manzambi al final.

Catar mantenía el tipo. Evitó un marcador sonrojante, una derrota abultada que le dejara marcado. Pero puso patas arriba la situación al final con el gol inesperado. El cabezazo de Khoukhi a pase de Al Amin que dio, en la última jugada, un premio con el que no contaba Suiza ni tampoco Catar.

-- Ficha técnica:

1 - Catar: Ibrahim Abunada; Ayoub Al Oui (Ahmed Fathi, m.60), Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed; Assim Madibo (Mohammad Al Mannai, m.79), Jassem Gaber (Karim Boudiaf, m.60), Gueye Laye; Junior Edmilson (Hasan Al Haydos, m.89), Akram Afif y Joussef Abdurisag (Alaaeldin Ahmed, m.60).

Seleccionador: Julen Lopetegui

1 - Suiza: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria; Michel Aebischer (Fabian Rieder, m.65), Remo Freuler (Ardon Jasari, m.89), Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez (Miro Muheim, m.89); Dan Ndoye (Johan Manzambi, m.65), Ruben Vargas (Zeki Amdouni, m.79) y Breel Embolo.

Seleccionador: Murat Yakin

Goles: 0-1, m.17: Breel Embolo, de penalti; 1-1, m.95: Khoukhi.

Árbitro: Said Martínez (HON). Mostró tarjeta amarilla al meta Ibrahim Abunada y a Jassem Gaber, de Catar, y a Denis Zakaria, de Suiza.

Incidencias: encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo B del Mundial 2026 disputado en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, ante 67.966 espectadores. EFE

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