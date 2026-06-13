Graham Potter niega que Suecia sea el favorito ante Túnez

Monterrey (México), 13 jun (EFE).- El británico Graham Potter, seleccionador de Suecia, negó este sábado que su equipo tenga la etiqueta de favorito sobre Túnez, en su debut de este domingo en el Mundial 2026.

"No me enfoco en cómo nos ve la gente, si nos ven o no como favoritos es algo que no nos ocupa. El fútbol hay que jugarlo con respeto. Estamos enfocados en nuestra compostura como equipo, respetamos a Túnez, sabemos que clasificaron invictos y eso lo respetamos", afirmó el técnico.

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Potter habló en la previa del duelo en el que este domingo enfrentarán a Túnez en la primera jornada del grupo F, que también comparten con Países Bajos y Japón.

El estratega negó que el equipo tunecino sea el más débil entre los cuatro del sector.

"Hemos hecho una gran investigación sobre el estilo de juego de Túnez; son robustos en la defensa, hemos visto sus récords, tienen un equipo compacto, achican bien la cancha, cuentan con una combinación de experiencia y juventud, así que no los vemos como los desfavorecidos", explicó.

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Sobre la adaptación al clima caluroso de la Ciudad de Monterrey, sede del juego, Graham Potter señaló que las pausas de hidratación les ayudarán a mantenerse en alto nivel.

"El clima y nivel de humedad será preponderante porque es variable. Sabemos que los periodos de intercambio nos permitirán adaptarnos a todo ello. Mis jugadores están listos y preparados para salir al campo", detalló.

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En su turno Víctor Lindelöf, capitán del equipo apuntó la atención que han puesto en corregir las fallas de los recientes juegos para tener una exitosa presentación.

"No vamos a decir qué hemos practicado, pero si puedo decir que tenemos mucho por mejorar, sabemos que querrán hacer ellos cuando tengamos posesión de balón. Estamos seguros de cómo nos hemos preparado y del plan de juego con el que vamos a pararnos", puntualizó.

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El defensa de 31 años también habló de lo que le representa portar la cinta de capitán en esta justa.

"Es una gran responsabilidad ser el capitán de la selección nacional, es una sensación increíble poder liderar a Suecia en una Copa del Mundo", concluyó Víctor. EFE

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