Diputación Valencia C.A. agranda su leyenda con su trigésimo título de campeón de España

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El Diputación Valencia C.A. se convirtió este sábado en campeón de España de clubes de la Liga Iberdrola logrando en el estadio Larrabide de Pamplona su trigésimo título y convirtiéndose en la auténtica 'Reina de las Ligas'.

El equipo valenciano volvió a demostrar el dominio que viene teniendo los últimos años y logrando una victoria de autoridad con 135 puntos, 18 más que el Facsa-Playas de Castellón (117), mientras que el Trops-Cueva de Nerja (91) completó el podio gracias a su gran actuación en el relevo final de 4x400 metros.

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Las valencianas fueron una vez más inabordables, sumando un total de nueve triunfos con Carla García en los 400 m vallas (57.50), la cubana Dailys Marlins Cooper en 800 metros (1:59.15), con récord del campeonato al borrar los 2:00.4 de Maite Zúñiga, una marca que permanecía inalterable desde 1988; con Esperança Cladera en 200 (23.03), también récord del campeonato; con Carla Masip en 1500 (4:23.96); Mónica Clemente en pértiga (4,36 metros); la portuguesa Eliana Arruda en peso (17,59 metros); la jabalinista Yunlemis Aguilar, con lanzamiento de 61,83 metros en su primer intento; y el relevo de 4x100.

La plusmarquista nacional de martillo Laura Redondo también realizó una gran actuación superando la barrera de los 70 metros hasta llegar a los 70,34, aunque esa marca no fue suficiente para lograr la victoria, ya que la castellonense Andrea Sales firmó el lanzamiento de su vida en la cuarta ronda con 70,58, pulverizando su anterior récord de España sub23 (69,81) y situándose como la segunda española de todos los tiempos.

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En la final por la permanencia en División de Honor, celebrada en el Estadio Vallehermoso de Madrid, el triunfo correspondió al Atletismo Piélagos con 113 puntos, por delante del Avinent Manresa (97) y del Alcampo Scorpio 71 (95).

Por su parte, en la final de permanencia de Primera División disputada en Huesca, el CAPEX logró el objetivo de asegurar la permanencia y evitar una de las dos plazas de descenso. Tras la suma de los puntos obtenidos a lo largo de las tres jornadas de competición, el UCAM-Cartagena y el Intec-Zoiti descienden a Segunda División. EFE

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