Espana agencias

Diputación Valencia C.A. agranda su leyenda con su trigésimo título de campeón de España

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El Diputación Valencia C.A. se convirtió este sábado en campeón de España de clubes de la Liga Iberdrola logrando en el estadio Larrabide de Pamplona su trigésimo título y convirtiéndose en la auténtica 'Reina de las Ligas'.

El equipo valenciano volvió a demostrar el dominio que viene teniendo los últimos años y logrando una victoria de autoridad con 135 puntos, 18 más que el Facsa-Playas de Castellón (117), mientras que el Trops-Cueva de Nerja (91) completó el podio gracias a su gran actuación en el relevo final de 4x400 metros.

PUBLICIDAD

Las valencianas fueron una vez más inabordables, sumando un total de nueve triunfos con Carla García en los 400 m vallas (57.50), la cubana Dailys Marlins Cooper en 800 metros (1:59.15), con récord del campeonato al borrar los 2:00.4 de Maite Zúñiga, una marca que permanecía inalterable desde 1988; con Esperança Cladera en 200 (23.03), también récord del campeonato; con Carla Masip en 1500 (4:23.96); Mónica Clemente en pértiga (4,36 metros); la portuguesa Eliana Arruda en peso (17,59 metros); la jabalinista Yunlemis Aguilar, con lanzamiento de 61,83 metros en su primer intento; y el relevo de 4x100.

La plusmarquista nacional de martillo Laura Redondo también realizó una gran actuación superando la barrera de los 70 metros hasta llegar a los 70,34, aunque esa marca no fue suficiente para lograr la victoria, ya que la castellonense Andrea Sales firmó el lanzamiento de su vida en la cuarta ronda con 70,58, pulverizando su anterior récord de España sub23 (69,81) y situándose como la segunda española de todos los tiempos.

PUBLICIDAD

En la final por la permanencia en División de Honor, celebrada en el Estadio Vallehermoso de Madrid, el triunfo correspondió al Atletismo Piélagos con 113 puntos, por delante del Avinent Manresa (97) y del Alcampo Scorpio 71 (95).

Por su parte, en la final de permanencia de Primera División disputada en Huesca, el CAPEX logró el objetivo de asegurar la permanencia y evitar una de las dos plazas de descenso. Tras la suma de los puntos obtenidos a lo largo de las tres jornadas de competición, el UCAM-Cartagena y el Intec-Zoiti descienden a Segunda División. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Colombia intentó convocar a Quiñones y Mosquera, pero ellos eligieron a México y España

Infobae

1-1. Khoukhy y Lopetegui hacen historia para Catar

Infobae

Graham Potter niega que Suecia sea el favorito ante Túnez

Infobae

1-0. Un gol de Losada da la victoria al Zamora

Infobae

La reina Sofía preside la gala benéfica flamenca del Festival de Música y Danza de Granada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Vídeo: Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

Vídeo: Así fue cómo el Ejército del Aire “salvó” al papa León XIV tras la avería de su avión para volver a Roma

Mañueco anuncia el nuevo Gobierno de Castilla y León: Vox asume Agricultura, Cultura y Familia, y el PP conserva las principales áreas de gestión

ECONOMÍA

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

La fiebre del Mundial desborda a Panini en España, que se queda sin cromos para vender: “Este arranque no lo habíamos tenido nunca”

DEPORTES

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

La Selección de Inglaterra sufrió un robo mientras trasladaba la utilería para su debut y varias figuras se quedaron sin sus botas: la policía recupera el material

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones