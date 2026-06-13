Podemos pide "luchar" en la calle para rearmar la izquierda: "Avergüenza que en 14 años no haya habido huelga general"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado que la lucha social en las calles es el medio para rearmar a la izquierda alternativa y ha apelado a reforzar primero la unidad con los movimientos sociales, pues es la forma de "acumular el poder suficiente para dar el asalto al Gobierno".

Por su parte, la 'número dos' de la formación morada, Irene Montero, ha expresado que se "avergüenza que en este país en catorce años no haya habido una huelga general" y que la democracia se fortalece desde la movilización social.

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"Si no hacemos huelga, compañeras, no conseguiremos derechos y no fortaleceremos la democracia", ha apostillado para agregar que ha colapsado la maniobra para llevar a la izquierda al "redil" del PSOE, en lo que parece una alusión al espacio que representa Sumar.

Así lo han trasladado ambas durante sus respectivas intervenciones en el mitin central de la 'Fiesta de la Primavera', uno de los principales foros ideológicos de Podemos, que ha tenido lugar en la 'sala Columnas' del Círculo de Bellas Artes de Madrid, ante un aforo de 350 personas y con la presencia de la cúpula del partido morado.

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EL PSOE NO APRENDE: "HAN VUELTO A METER LA MANO EN LA CAJA"

Belarra ha diagnosticado que nunca ha habido una desconexión tan profunda entre lo que se habla en el Congreso, que versa entre la "corrupción" del PSOE y la visita del Papa León XIV, y los problemas reales de la ciudadanía.

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También ha asegurado que la legislatura está provocando una "profunda" decepción a las bases progresistas al darse cuenta que el PSOE no hace nada para frenar la especulación en vivienda y que "no ha aprendido nada del 15M", dado que "han vuelto a meter la mano en la caja" con casos de presunta corrupción que son "indecentes".

En contraposición, ha lanzado que la presidenta del Banco Santander, Ana Botin, y el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, hacen "política" desde su "conciencia de clase de ricos" y que la izquierda tiene que revitalizarse desde las herramientas de movilización de la clase trabajadora, la protesta, la manifestación y las huelgas.

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ACUMULAR PODER PARA VOLVER AL GOBIERNO

"Si la gente quiere que termine todo eso, tiene que luchar en primera persona, compañeros. No hay atajos, tenemos que dar esa pelea en primera persona y tenemos que hacerlo con nuestras herramientas (...) Manifestarse, hacer huelga, organizarse en colectivo, hacer sindicalismo combativo, cortar carreteras, subirse a grúas, compañeros y compañeras, acampar, defenderse de los fascistas", ha apostillado la líder de Podemos.

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Sobre el discurso del pontífice en la Cámara Baja, ha lanzado que Podemos y el BNG fueron los únicos que decidieron no asistir mientras que se pudo ver al resto de la bancada progresista "aplaudiendo un discurso antiabortista y antieutanasia". Por tanto, ha prometido que aunque sean los "únicas", Podemos va a levantar la "bandera de la laicidad" del Estado y de la separación entre el Estado y la Iglesia Católica para poner fin a sus "privilegios".

COLAPSA EL INTENTO DE LA IZQUIERDA AL REDIL DEL PSOE

En cuanto a la situación política, la exministra de Igualdad no ha ocultado que hay cierta sensación de "cansancio" en el plano progresista que lleva a la gente a no ver una "salida fácil a esta situación". Sin embargo, tras desgranar que a Podemos se le apartó del Gobierno y sufrió una "guerra sucia" judicial, al final lo que ha "colapsado" es la "operación de devolver a la izquierda al redil del PSOE.

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A su juicio, lo que "marcó la diferencia" fue tener una izquierda y feminismo "fuerte" que llevó al espacio a tener las mayores cuotas de poder político, ante lo cual la derecha respondió con "jueces golpistas" y "policía patriótica" mientras que la respuesta del PSOE ha sido "meter en un cajón" las políticas feministas.

De esta forma, Montero ha refutado que con "silencio" se conquisten derechos y ha recetado que la izquierda se fortalecerá desde la "primavera de lucha" y el calendario de movilización "más caliente" desde que se desalojó al PP de la Moncloa.

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Mientras, ha denunciado que medios de comunicación hablen de los incidentes en Belfast, que ha calificado de "terrorismo racista", como una "ola de movilizaciones", para preguntarse qué dirían "si quienes salimos a la calle somos mujeres a cazar violadores" o si salieran a "cazar CEOs de grandes empresas que están poniendo la energía por las nubes".

"Si solo te preocupa la violencia cuando el agresor es una persona migrante, no eres valiente ni eres decente, eres racista y hay que decirlo claro. Es puro racismo, puro terrorismo racista de extrema derecha", ha exclamado.

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Por su parte, el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado que llevan una "legislatura de parálisis, de marasmo y de inacción", que es lo que acabará con el Ejecutivo en vez de la "corrupción".

A su vez, el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López Uralde, ha afirmado que la izquierda no puede quedarse en "situación de parálisis" sino reivindicar la "esperanza de la acción" y la voluntad para crear ese espacio "transformador" que "ponga en pie" a la izquierda.

APOYO A BELARRA Y REPROCHES A GARCÍA CASTELLÓN

Durante el acto los distintos dirigentes han expresado su apoyo a la secretaria general de Podemos tras la condena que le obliga a pagar 9.000 euros de indemnización al exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por llamarle "corrupto" y prevaricador.

El secretario de Organización de Podemos ha afirmado que ve necesario hacer un "crowdfunding" para sufragar esa indemnización esperando que "García Castellón no se vaya a Cartagena de Indias de vacaciones". Mientras, Montero se ha preguntado cómo ha podido ser condenada cuando ha dicho la verdad en el ejercicio de su libertad de expresión sobre este magistrado, al que ha acusado de proteger los "corruptos" del PP.

Mientras, el exlíder de Podemos Pablo Fernández ha ironizado que García Castellón es "un hombre honrado" a pesar de las "investigaciones prospectivas contra Podemos" o "a pesar de las sospechas señaladas por muchos periodistas de acciones que presuntamente hubieran podido favorecer al PP".