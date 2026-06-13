Nadal (PP) insta a los que mantienen un "Gobierno infestado de corrupción" a tomar decisiones

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha defendido que en una democracia normal no puede existir el nivel de corrupción actual sin que se tomen decisiones directas para que la ciudadanía pueda decidir cuál es su próximo Gobierno: "Corresponde a aquellos que siguen manteniendo a este Gobierno infestado de corrupción, decidir si siguen haciéndolo".

Lo ha dicho este sábado en declaraciones a los medios antes de una reunión con autónomos en Barcelona, junto al líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el presidente de la Confederación Española de Profesionales Autónomos (CEPA), Daniel Vosseler.

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"Cada vez queda más claro que la situación de este Gobierno es absolutamente insostenible", ha añadido Nadal, y ha afirmado que el PP hará todo lo posible para que haya un cambio de Gobierno en España.

AUTÓNOMOS

Nadal ha afirmado que los autónomos son una parte esencial del nervio productivo del país y ha considerado que no lo están pasando bien: "Tienen una carga fiscal creciente, insoportable, y unas cargas regulatorias que hacen que tengan que destinar cantidades ingentes de tiempo en poder hacer frente a la burocracia".

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Por eso, ha defendido que el plan del PP para los autónomos contempla adaptar las cotizaciones sociales a la realidad de los ingresos que tienen los autónomos, más flexibilidad, un mayor control sobre sus cuentas y sobre su actividad, "como la tenían antes de que llegara este gobierno".

VISITA DEL PAPA

Preguntado por la visita del Papa, ha expresado que ha sido un gran acontecimiento en todas las partes de España donde ha estado y ha valorado que ha dado un mensaje "de unidad, de sosiego, de búsqueda del bien común entre todos".

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En este sentido, ha dicho que este mensaje se debería leer como "dejar una etapa de confrontación, de frustración y de corrupción atrás y empezar a construir un futuro más bonito, más brillante".