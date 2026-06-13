Mauricio Magalhaes: "Seguimos muy vivos y vamos a luchar hasta el final"

Asunción, 13 jun (EFE).- El centrocampista brasileño nacionalizado paraguayo Mauricio Magalhaes afirmó este sábado que la Albirroja sigue en pie y va a "luchar hasta el final", después de que Estados Unidos la goleara por 4-1.

"Vamos todos unidos, porque seguimos muy vivos y vamos a luchar hasta el final", publicó en la red social Instagram el jugador del Palmeiras brasileño, quien fue el autor del único gol de Paraguay en el partido del viernes con el que arrancó la cita mundialista en suelo estadounidense.

PUBLICIDAD

Magalhaes subrayó que a Paraguay todavía le quedan dos partidos por disputar en el grupo D, ante Turquía y Australia, y que tiene "todas las condiciones para ganarlos".

Además, indicó que siente una "alegría indescriptible" por haber convertido el único tanto a favor de su selección, que además quedó en la historia como el primero anotado por un jugador nacionalizado paraguayo en un Mundial.

PUBLICIDAD

No obstante, aseguró que hubiera elegido cambiar ese gol por una victoria de la Albirroja.

Para recuperar la esperanza de avanzar a la siguiente fase, la Albirroja deberá conseguir un buen resultado en su segunda presentación, ante Turquía el día 19, para así llegar con fuerza a su cierre de fase de grupos ante Australia el 25.

PUBLICIDAD

Paraguay retorna a una Copa del Mundo 16 años después de la eliminación en los cuartos de final de Sudáfrica 2010 frente a España (0-1). EFE