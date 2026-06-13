32-37. El Barça sobrevive al arrojo del Aalborg y luchará por su decimotercera 'Champions'

Colonia (Alemania), 13 jun (EFE).- El Barça resistió este sábado el empuje del Aalborg danés, que nunca se rindió y forzó la prórroga tras remontar una desventaja de cinco goles, antes de que el conjunto azulgrana, con mucho sufrimiento, sellara su pase a la final de la Liga de Campeones (32-37) en la que buscará su decimotercera corona.

El equipo de Carlos Ortega llegó a dominar con cierta solvencia el choque a falta de dieciocho minutos para el final (18-22), pero acabó acusando el desgaste físico y la insistencia de un Aalborg espoleado por su afición, que jamás se desenganchó del partido en el Lanxess Arena.

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El empuje danés llevó el duelo al límite y forzó una prórroga en la que el Barça, ya con más oficio que energía, supo imponer su jerarquía para citarse este domingo (18:00 CET) con el Füchse Berlín en la final, en busca de recuperar el trono continental dos años después.

El Barça irrumpió en la imponente cuna del balonmano europeo consciente de que las 54 victorias acumuladas en sus 55 partidos de la temporada no le garantizaban nada. Desde el primer minuto, el conjunto catalán supo abstraerse de un inicio accidentado por la temprana lesión de Dani Fernández, que se retiró tras una torcedura de tobillo, y por las primeras intervenciones de Niklas Landin.

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La defensa, el sello de identidad del equipo de Carlos Ortega durante toda la temporada, volvió a ser el punto de partida. A partir de ahí creció el Barça, que encontró rápidamente el acomodo de Emil Nielsen bajo palos.

El guardameta danés respondió al desafío de su compatriota Landin y alzó un muro que permitió al conjunto azulgrana despegar en el marcador, con Aleix Gómez castigando desde los siete metros para alcanzar una prometedora ventaja de cuatro goles (4-8, min.14).

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El entramado defensivo liderado por Frade y Fàbregas lograba neutralizar la primera línea del Aalborg (6-11, min.20). Y aunque el conjunto danés amagó con meterse en el partido, la jerarquía de Mem y N’Guessan apareció en el momento justo para cortar de raíz cualquier atisbo de reacción al descanso (11-15).

Tras el receso, Knorr y Arnoldsen insistieron en buscar cualquier resquicio para cuestionar la solidez azulgrana, pero cada vez que lograban asomarse en el marcador, aparecía Nielsen para frustrar el intento y devolverlos a la casilla de salida.

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El encuentro entró en un intercambio en el que el conjunto catalán no terminaba de sentenciar y mantenía viva la esperanza de un Aalborg empujado por su ruidosa afición. Tanto fue así que, tras una exclusión de Frade, el equipo danés firmó un parcial de 4-1 (22-23, min.46).

El Barça acusaba el cansancio, mientras que el Aalborg elevaba el tono atrás y llevaba cada ataque azulgrana al límite de la extenuación. El conjunto danés se negaba a rendirse. Ni siquiera una desventaja de tres goles (24-27, min.51) lo tumbaba, siempre encontraba la forma de agarrarse al partido (27-28, min.56).

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El choque se movía en el alambre, un escenario donde pesaba más la personalidad que el físico. Y ahí apareció Arnoldsen para firmar un empate que parecía imposible apenas unos minutos antes (28-28, min.58). El Barça no aprovechó su posesión para golpear de nuevo, y el Aalborg tampoco logró cerrar el partido cuando tuvo su opción, de modo que el billete a la final quedó abocado a la prórroga.

En el tiempo extra, el conjunto nórdico arriesgó con ataques en superioridad numérica, pero el Barça leyó a la perfección el escenario y castigó cada mínima concesión. En ese intercambio de riesgos, el conjunto azulgrana encontró oro en las anticipaciones y en una acción de Fàbregas a portería vacía que situó el 30-33 al descanso de la prórroga.

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El Barça había aprendido la lección. Con el control emocional y una defensa más madura, no permitió que el Aalborg volviera a engancharse. Así, el tanto final de Barrufet certificó un triunfo (32-37) de sufrimiento para un Barça que vuelve a la final dos años después dispuesto a reconquistar Europa.

- Ficha técnica:

32 - Aalborg (11+17+4): Landin (1); Arnoldsen (5), Antonsen (-), Blonz (5), Jensen (1), Hangaard (4), Bjornsen (3), -siete inicial-, Norsten (p.s), Nilsson (-), Larsen (-), Sagosen (2), Ronningen (-), Moller (2), Knorr (4), Juul-Lassen (4, 4p) y Munk (1).

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37 - Barça (15+13+9): Nielsen; Aleix Gómez (8, 4p), Mem (3), Makuc (5), N’Guessan (6), Frade (7) y Fernández (-), -siete inicial-, Hallgrímsson (p.s), Carlsbogard (-), Djordje Cikusa (-), Janc (2), Sola (-), Fàbregas (2), Elderaa (-), Petar Cikusa (1) y Barrufet (3).

Marcador cada cinco minutos: 2-2, 4-5, 4-8, 6-10, 8-11, 11-15 (descanso); 15-18, 17-20, 20-22, 23-26, 25-27, 28-28 (prórroga); 30-33 y 32-37.

Árbitros: Amar Konjicanin (BIH) y Dino Konjicanin (BIH). Mostraron tarjeta amarilla a Ian Barrufet (min.8) por parte del Barça. Excluyeron dos minutos a Sander Sagosen (min.11), Thomas Arnoldsen (min.50) y Mads Boxer (min.65) por parte del Aalborg y a Djordje Cikusa (min.14) y Luis Frade (min.42) por parte del Barça.

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Incidencias: Segunda semifinal de la Liga de Campeones disputada en el Lanxess Arena de Colonia ante 20.122 espectadores. EFE

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